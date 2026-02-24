我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盛夏暑熱泡水中的昭海。（圖／高市府觀光局提供）

壽山動物園再度傳出令人不捨的消息，繼非洲象「阿里」於14日凌晨離世，深受民眾喜愛的明星白老虎「昭海」也於22日以高齡19歲(相當於人類90歲)圓滿走完生命最後一哩路。高市府觀光局長高閔琳表示，「昭海」的離去雖令人不捨，但牠的一生完整詮釋生命教育的核心價值。從入園時的壯年英姿，到老年時期與醫療團隊共同對抗生理退化的韌性，「昭海」留下的不僅是遊客的回憶，更是高雄在孟加拉虎高齡照養與醫療上的寶貴實務經驗。「昭海」出生於2006年11月24日，換算人類年齡已屬高壽。「昭海」於2011年來到高雄，陪伴市民超過14載。自2019年起，「昭海」便面臨貓科動物高齡好發的慢性腎臟病挑戰，但在獸醫與保育員的密切監測與控制下，透過多樣化飲食與水分攝取引導，成功減緩生理機能退化的衝擊，讓「昭海」得以在患有慢性徵狀的情況下，依然維持良好的生活品質並達成高齡長壽。高閔琳指出，曾有遊客因「昭海」高齡消瘦的體態誤認為營養不良，園方特別在展場設置詳細的背景故事與衛教說明，讓民眾了解體態變化是高齡動物自然的生理現象，進而轉為對園方不遺餘力照顧高齡動物的肯定與佩服。多年照養「昭海」的保育員深情回憶，當初接獲照顧白老虎任務時，因物種特殊且備受各界關注，始終以戒慎恐懼的心情面對挑戰。每日細心觀察大型貓科動物食慾、精神狀態、排遺情況，並營造豐富化的生活環境。隨時光流逝，「昭海」步入老年，園區工作人員不僅盡全力提供舒適環境及特製食物，讓牠得以頤養晚年，亦與牠建立如同家人般深厚的情感連結。壽山動物園強調，「昭海」22日在最熟悉的環境及保育員與獸醫的陪伴下安詳離世，並依程序送往屏東科技大學動物疾病診斷中心進行後續處置。感謝「昭海」多年來的陪伴，牠曾在展場自由進出的雄風，以及帶給遊客無數難忘的回憶與歡笑，將永遠銘刻在所有喜愛牠的民眾心中。