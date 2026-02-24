我是廣告 請繼續往下閱讀

▲8旬婦販賣兩罐「神藥」獲利1萬1000元，事後被發現該產品在網路上僅售千元。（圖／翻攝畫面）

台北市文山區日前發生一起醫療詐騙案，一名高齡81歲的老婦在某間診所內隨機搭訕看診的病友，並大力推銷一款號稱「吃完連跌倒都沒事」的骨科研發藥品。一名70歲的被害人誤信其誇大療效，當場掏出1萬1000元高價買下兩瓶。怎料，被害人事後發現藥品毫無效果，且價格暴利，才驚覺受騙上當。轄區文山第二分局景美派出所獲報後，迅速循線將這名高齡涉案婦人查緝到案，全案依法移送偵辦。據了解，這起案件發生在去（2025）年12月底，該名7旬被害人前往診所就醫時，結識了同為病友的8旬老婦。交談過程中，老婦熱心兜售並將該款藥品療效誇大為神藥，誆稱「吃完藥，連跌倒都沒事」的神奇功效。被害人不疑有他立刻付錢。不料，返家服用後身體狀況毫無起色，經兒子上網查詢比對，赫然發現該款產品的網路售價僅需千元上下，價差高達十倍之多；加上查證發現該名老婦根本不具備合法藥商資格，卻私自販賣並宣稱具備醫療效能，氣得立刻報警提告。警方獲報後立即展開追查，透過調閱周邊監視器與相關情資精準比對，順利鎖定老婦身分並通知其到案說明。全案詢後依《刑法》詐欺罪，以及違反《藥事法》第69條「非藥物不得為醫療效能之標示或宣傳」等罪嫌，將涉案老婦移送台北地檢署續辦。對此，文山二分局也呼籲，民眾切勿輕信偏方或來路不明的推銷，若有醫療需求應尋求正規管道，以保障自身健康與財產安全。