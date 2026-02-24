我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院推翻對等關稅政策，讓泰國市值龍頭Delta Electronics Thailand周一股價強勢飆升，盤中一度大漲10%，推動市值正式突破1,000億美元大關，成為泰國史上首家創下新里程碑的企業，也為泰股注入強心針。綜合外國媒體報導，泰達電為台達電旗下在泰國掛牌子公司，同時也是NVIDIA的散熱設備供應商，約三分之一營收來自美國市場。今年以來股價累計漲幅已超過49%，在AI伺服器與資料中心需求帶動下，成為資金追逐焦點。泰國財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）表示，川普政府將關稅統一調整為15%，為泰國產品創造「更公平的競爭環境」，有助強化泰國作為製造與投資中心的吸引力。他指出，過去部分泰國商品面臨高達19%的關稅，相較新加坡與英國僅10%，如今差距縮小，泰國競爭力相對提升。市場分析也普遍看好後市。Globlex證券分析師蘇瓦特（Suwat Sinsadok）指出，在穩健成長策略與具競爭力的AI產品支撐下，泰達電獲利能見度極高，預估至2027年淨利可再成長25%，上看10億美元。隨著市值站上千億美元，泰達電也成為東南亞市值第二大企業，僅次於新加坡的星展集團。後者於去年率先跨越千億美元門檻，成為區域金融巨擘代表。不過，股價狂飆之際，市場也出現分歧聲音。《彭博社》追蹤的22名分析師中，已有半數給予「中立」評等，目前股價更高出12個月平均目標價逾20%。在AI熱潮與關稅利多交織下，泰達電能否持續改寫紀錄，接下來的財報與全球需求動向，將成為投資人最關注的風向球。