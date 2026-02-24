未來一周天氣不穩定，中央氣象署預報員葉致均表示，共計2波鋒面搭配華南雲雨區東移影響，今（24）日晚上開始水氣就會增加，明（25）日中北部、東半部降雨機率高，周五至228連假（2月27日至3月1日），全台各地都有降雨機率，下周一（3月2日）之後仍會有冷空氣南下影響，氣象署將持續觀察。
今晚鋒面逐漸通過 明天桃園以北開始下雨
葉致均指出，台灣今天白天各地雲量增多，鋒面系統預計入夜通過台灣上空，北部、東半部降雨機率會率先提高，明天白天隨著東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島全天都會有局部短暫雨，周四（2月26日）上半天趨緩，下半天新的鋒面接近，桃園以北、東半部、中部以北山區又陸續會出現雨勢。
228連假天氣最差 全台有雨
葉致均提醒，周五開始第2波鋒面正式通過，搭配一波波華南雲系東移的雙重影響，降雨範圍擴大至全台灣，尤其是北部、東半部的雨勢較為明顯，較差的天氣會一路影響到228連假，提醒民眾外出務必攜帶雨具。
未來一周氣溫方面，葉致均說明，今天各地高溫26至28度，南部還是有機會到30度，明天東北季風增強，北台灣高溫只剩22至24度，周四氣溫稍微回升，周五、228連假受東北季風增強及華南雲雨區影響，各地高溫略微下降，早晚低溫全台都是18至20度，天氣型態越來越像春天。
資料來源：中央氣象署
