酒駕上路還撞警！高雄市一名68歲蘇姓男子前年（2024年）9月間，在大飲高粱酒後凌晨騎車上路，因紅燈違規右轉遭警攔查，不料他竟不顧員警安危猛催油門衝撞，造成兩名警員受傷流血。蘇男遭當場壓制後，酒測值高達每公升0.33毫克，明顯超標。儘管蘇男事後辯稱「是被嚇到才逃跑」，但高雄地院法官依據密錄器畫面認定其畏罪襲警，日前依公共危險及妨害公務罪，判處蘇男有期徒刑7個月，可易科罰金。根據檢警調查，蘇姓男子2024年9月15日晚間10時許，在高雄市一家雜貨店與友共飲高粱酒，直至隔日凌晨2時才結束。蘇男在明知酒後不得駕車的情況下，仍於凌晨3時15分冒險騎乘重機上路，怎料，15分鐘後行經苓雅區武慶三路與漢陽街口時，蘇男因紅燈違規右轉，引起巡邏員警注意，隨即在福德三路25巷口被攔下。面對兩名員警靠近盤查，蘇男竟企圖強行脫逃，無視員警就站在機車兩側，竟突然發狠猛催油門向前衝撞。當時正準備對其施以酒測、站在右前方的A員警首當其衝遭撞，左側的B員警也因閃避不及受到波及。蘇男這波暴力拒捕，導致A員警右手腕及左膝多處擦挫傷，B員警右腳大拇指也受有挫傷，現場情況一度驚險。受傷員警隨即強忍傷痛，合力將蘇男壓制在地並上銬逮捕。經現場酒測，蘇男酒精濃度達每公升0.33毫克。警訊時，蘇男雖然坦承酒駕，卻否認有妨害公務與傷害的意圖，辯稱「我不知道攔我的人是警察，也沒有要衝撞警察的意思，我是因為被嚇到才趕快騎走，我自己也有受傷」。高雄地方法院審理後，法官根據警方密錄器影像，認定員警當時是合法攔查，蘇男顯然是為了規避酒駕刑責才企圖逃跑並襲警。法官不採信其辯詞，最終依公共危險、妨害公務等罪嫌，判處蘇男有期徒刑7個月，得易科罰金，全案仍可上訴。