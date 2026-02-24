我是廣告 請繼續往下閱讀

一名佛光大學佛學系碩士班學生控訴，因聽信系上老師推薦，前往彰化某道場參加所謂「秘密灌頂」，卻在儀式過程中遭仁波切多次撫摸生殖器部位，甚至被勸留宿「雙修」才算完整。更令他震驚的是，事後向老師反映，竟被告知這是「正常過程」，對方是在替他「清除晦氣」；而被指控的仁波切則辯稱，一切都是誤會，碰觸私密部位是因得知學生是同性戀，「必須吸收濁氣、承擔穢氣」，才能「讓他們成為正常人」。整起事件引發外界譁然，學生已向警方報案。現年28歲的A姓男子，因對佛學研究懷抱濃厚興趣，又於2024年間報考佛光大學佛學系碩士班，並因此結識長期教授藏文翻譯與佛教經典的蘇南望傑。兩人在課程與學術討論中互動頻繁，逐漸熟識。A男指出，老師去年底透過通訊軟體聯繫，稱將前往彰化準提道場清明寺，參與由覺囊法王弟子阿旺仁波切主持的「無上密法」灌頂，名額僅6人，過程極為秘密，「不可對外透露，否則違背戒律，會下地獄」，並表示已向對方推薦他參加。A男今年1月3日前往道場，發現現場包含仁波切在內僅約8人。上午講述經典，下午開始灌頂儀式。學員分排冥想，由阿旺仁波切逐一「加持」。然而，A男指控，對方先撫摸其頭部，隨後觸及胸部，最後更伸手觸碰其生殖器部位，讓他當場僵住，不解為何其他人未有異樣反應，只能強自鎮定。儀式結束後，對方要求眾人留宿，稱灌頂後容易作夢，需即時引導，並暗示留下「雙修」才能讓教法完整。A男拒絕後離開。事後他向蘇南望傑反映，卻被回應這是「真正灌頂的正常過程」，對方是在「開氣脈、清除穢氣」。阿旺仁波切也主動私訊表示，自己過去「也是同性戀」，理解其痛苦，觸碰是為「吸收濁氣、承擔穢氣」，幫助其成為「正常人」，並稱因此身體不適，希望對方理解「良苦用心」。A男質疑相關說法，並向其他修行者詢問，卻未聽聞類似儀式內容，遂向宜蘭縣警局報案。對此，阿旺仁波切否認指控，稱對話紀錄為偽造，當日上午並未在道場，下午則赴南投九份二山進行法事，有人證物證可證明；並強調未對外公開灌頂課程。蘇南望傑則稱自己已長達一年半未前往道場。佛光大學秘書室表示，尚未接獲正式通報，呼籲學生可透過校安專線反映，校方將保障學生隱私並依法處理；另其過去遭指控性騷女學生一事，因缺乏具名檢舉，調查仍在進行中。