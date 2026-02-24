我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國道長途替代道路圖。（圖／高速公路局提供）

春節連假甫結束，本週五即將迎來和平紀念日連假，高速公路局預期將有眾多國人計畫出遊或返鄉，依分析結果，連假首兩日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。高公局建議國道好走時段避開壅塞，如下一、2月27及28日南向：(一)西部國道：建議早上6時前或中午12時後出發。(二)國道5號：建議早上5時前或下午5時後出發。二、2月28及3月1日北向：(一)西部國道：南部地區建議早上9時前出發，中部地區建議中午12時前出發。(二)國道5號：建議早上9時前出發。另為分散尖峰車流，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折及每日0-5時暫停收費等措施。自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。最後，連假期間國道交通量大，尖峰時段部分瓶頸路段易車多壅塞。高公局呼籲用路人耐心駕駛，全程保持專注；切勿任意變換車道或違規行駛未開放通行之路肩，並勿疲勞駕駛。另提醒用路人進出高速公路交流道、服務區或休息站時不要使用輔助駕駛系統，以免系統無法及時判斷路況而發生憾事。