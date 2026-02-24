我是廣告 請繼續往下閱讀

東南亞熱門旅遊國家竟成計程車詐騙高發地區？英國旅遊保險公司AllClear最新研究指出，泰國、越南與菲律賓名列全球計程車詐騙投訴最多國家榜單，引發關注。該研究分析超過450則貼文與3萬則留言，資料來源來自社群平台Reddit，統計各國被提及的計程車詐騙抱怨次數。結果顯示，泰國以2,169則投訴排名全球第三，越南以1,741則位居第四，菲律賓則以840則排名第13。根據《曼谷郵報》報導，觀光產業占經濟比重極高的泰國，部分旅客反映司機拒絕跳表計費，只願意以「喊價制」收費，導致車資被隨意抬高。由於缺乏明確標準，觀光客往往成為主要受害者。在越南方面，類似情況也時有所聞，尤其是在河內與胡志明市等大城市，觀光客被多收費用的案例並不罕見。部分司機利用旅客對當地價格不熟悉的弱點，提高車資或繞路行駛。全球排名方面，土耳其以4,224則相關留言居冠，其次為印度的2,301則。AllClear傳播主管萊蒂西亞・史密斯（Letitia Smith）接受The Independent訪問時表示，計程車詐騙可能發生在任何地點，尤其當旅客看起來不熟悉當地行情時，更容易成為目標。她也提醒旅客，搭乘海外計程車前應事先查詢當地合理費率或預估車資，上車前確認收費方式，一旦遇到疑似詐騙情況，應立即向相關主管機關檢舉。隨著東南亞觀光持續升溫，如何提升交通透明度與保障旅客權益，已成為各國觀光形象的關鍵課題。