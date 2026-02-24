我是廣告 請繼續往下閱讀

五院院長昨（23）日赴總統府出席新春茶敘，立法院長韓國瑜會後轉述，總統賴清德已清楚表達赴立院報告的意願，接下來只要朝野三黨團取得共識，立法院就會依程序發出正式邀請，並傾向採取「統問統答」形式進行。對此，媒體人吳子嘉認為，綠白關係正朝「準合作」方向發展，這讓原先的國會結構翻轉，恐變成「朝大野小」局面。吳子嘉昨日在直播節目中分析，若總統真的赴立法院報告國情，將具有高度象徵意義，甚至可說是修憲後的憲法典範。他認為，總統在立法院發表國情報告的政治份量，遠遠超過元旦談話、國慶文告或520就職演說，因為這是直接面對全體國會議員，也等同向全體國人報告施政成果與方向。若未來形成慣例，讓歷任總統每年固定到立院報告，將代表台灣憲政制度再往前邁進一步。至於在野黨的應對與現場攻防，吳子嘉指出，目前藍白兩黨中，真正具備較強戰力的是國民黨團，不過以賴清德過去在立法院與行政院的歷練，面對質詢與答詢應不至於困難。他強調，這場國情報告的重點不只在內容攻防，更在於「儀式感」，總統坐在立法院長旁的大位，向國會報告，畫面本身就極具歷史意義。另外，有網友在直播中提問，未來若涉及台美關稅談判或重大法案，國民黨是否會在立法院強力杯葛？吳子嘉則進一步拋出自身觀察，他認為民眾黨前主席柯文哲與民進黨之間，已經形成某種默契，綠白關係正朝「準合作」方向發展，未來在軍售案、台美對等貿易協定以及重要人事同意權等關鍵議題上，民眾黨8席立委可能傾向與民進黨站在同一陣線。吳子嘉直言，賴清德願意親赴立法院，代表他對場面掌握有十足信心，若氣勢不足、局勢不穩，總統不可能輕易踏入在野占多數的國會殿堂，要是在野黨當場跟賴翻桌怎麼辦？他因此判斷，立法院原本「朝小野大」的結構恐怕已出現變化，實質上可能已轉為「朝大野小」，主要在野力量只有國民黨，而民眾黨已歸順。