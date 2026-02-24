我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富國島成新世代旅客的渡假天堂。（圖／翻攝自影片）

被《Condé Nast Traveler》讀者票選為亞洲最美島嶼的越南富國島，在為期9天的春節假期交出亮眼成績單，共迎來36.6萬名旅客，年增30%，再度鞏固其越南度假勝地地位。根據安江省旅遊局公布數據，假期截至2月22日止，富國島共接待9.2萬名外國旅客，較去年同期成長24%。國際觀光動能明顯回溫，成為推升整體旅遊人次的重要關鍵。交通運能同步創下新高。富國國際機場在2月14日春節假期首日就迎來50架次國際航班，寫下自2012年啟用以來單日最高紀錄，顯示海外市場需求強勁。作為越南最大島嶼，富國島今年目標接待850萬人次旅客，較去年成長5%，其中外國旅客預計達200萬人次，年增幅上看11%。在免簽政策與高端度假村投資加持下，官方對旅遊成長動能抱持樂觀態度。整體而言，越南旅遊市場在春節期間表現強勢。官方統計顯示，全國共接待1,400萬名旅客，年增12%，各大熱門景點住房率普遍攀升，航班與交通運輸量能同步提升。隨著國際航線持續復甦與亞洲旅遊熱潮升溫，富國島的人氣顯然不只是假期效應。未來能否在競爭激烈的區域海島市場中持續吸引高端與長住型旅客，將成為越南觀光產業下一步的重要觀察指標。