中央氣象署表示，2026年3月2日開始，原先的「大雷雨即時訊息」預警範圍將從陸地延伸至沿海區域，包括海岸線以外10公里的海域，如果有海面強對流移入導致時雨量預估達100毫米，或可能引發9級以上強陣風時，都會發布「細胞廣播警訊（CBS）」，協助沿海遊憩民眾與海上作業人員及時掌握天氣風險。
氣象署預報中心主任黃椿喜指出，氣象署近年新建、升級、整合涵蓋全台的「氣象雷達網」，並從中發展大雷雨相關的「中尺度對流系統」預警技術，提升對「外海移入強對流系統」的預警能力。透過高解析度的雷達資料，配合先進的電腦模擬與大數據分析，強化劇烈對流系統的即時監測。
黃椿喜說明，藉由精進的「風場反演」與「極短期預報」技術，氣象署能更精準地推估海面上的降雨與強風分布，使新的預警範圍得以向海上推展，對沿海活動民眾提供更即時的防護。
針對即將上線的新功能，相關警示資訊將透過氣象署官網、生活氣象App、細胞廣播等多種管道發布，氣象署呼籲，民眾若接獲大雷雨即時訊息，代表劇烈天氣即將或正在發生，建議立即停止各類水上活動，遠離水邊與低窪處，戶外活動者應儘速尋找安全遮蔽，而海面船隻則需密切留意風向驟變與瞬間大浪。
資料來源：中央氣象署
