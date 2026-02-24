學測成績明日開放查詢，明（25）上午9點開放查詢，考生可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）查詢。為保持查詢成績通暢，網站將短暫（8時30分至下午1時）調整成簡易型式呈現，只提供查成績，降低負載流量。
大考中心在2月25日（三）上午9時起至8月31日（日）下午5時止，可至中心網站「115學年度學科能力測驗試務專區」查詢成績。26日則是寄發成績通知單並可以申請成績複查。大考中心提供兩種網路查詢方式
⚫考生專區查詢
請考生準備「身分證(居留證)號」與已自行設定之「密碼」，至本中心 網站首頁之「學科能力測驗」／「試務專區」／「考生專區」進行登入 後，點選「成績查詢」即可查閱成績。
⚫ 快速查詢
請考生準備「應試號碼」與「身分證(居留證)號」，至本中心網站首頁 之「學科能力測驗」／「試務專區」／「成績查詢」，輸入「應試號碼」 與「身分證(居留證)號」，即可查閱成績。
針對成績公布後的應對策略，全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐強調，考生在2月25日取得成績後應務實評估志願。由於申請入學第2階段面試與放榜時間較晚，若考生過早鬆懈，直到6月定案結果不理想才開始準備分科測驗，屆時將面臨準備時間不足的風險。
教育機構得勝者文教升學輔導專家劉駿豪表示，申請入學在每人僅能選填6個校系的限制下，熟悉篩選規則並掌握成績趨勢是致勝關鍵。以高醫藥學系為例，過去是先比英文，再比自然，熟悉自身有把握的科目，可以預作準備。
若遇到篩選科目變動過大、難以找到參考值的校系，如中國醫中醫甲組新增社會科或政大應數改看英文，劉駿豪則建議不必過度猜想，可先觀察該系核心考科如國文14、自然15的歷年門檻，以應對成績公布後的緊湊時程。
另外，隨著高教退場與產業發展轉型的背景下，104人力銀行職涯永續長王榮春表示，考生在填志願挑系所時，可以觀察系所的註冊率、師資梯隊完整性以及是否有合併傳聞等指標，挑選理想系所。
