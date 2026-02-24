我是廣告 請繼續往下閱讀

曾因聲請釋憲、成為通姦除罪化推手之一的富邦綜合開發公司董事長周方慰，如今卻捲入鉅額詐貸與侵占風暴。台北地檢署24日偵結，指控周方慰自2015年起，利用嘉義大林鎮「集賢樓」宿舍與南華大學訴訟和解之機，侵占2850萬元和解金，之後再以假合約墊高售價詐貸銀行1.6億元，並虛報修繕名義詐領紓困補助2096萬5千元，總計不法所得高達2億986萬元，依詐害銀行、背信、業務侵占等罪提起公訴，並具體求刑5年。起訴指出，富邦綜合開發公司名下的集賢樓宿舍原為公司唯一營收來源，長期租予南華大學使用。雙方因租金給付與維護責任爭議對簿公堂，2015年達成和解，校方同意賠償2850萬元。然而檢方查出，南華大學所開立的14張支票全數遭周方慰私自領取，款項並未匯入公司帳戶，形同侵占公司資產。不僅如此，2020年間，周方慰又涉嫌未經股東同意，私下與璽美、鈞言兩家公司簽訂三方協議，以1.43億元出售集賢樓，並透過不實契約及虛假金流，將成交價墊高至2.3億元，完成實價登錄，讓銀行誤信交易金額屬實，依合約價格七成核貸1.6億元。檢方進一步查出，周方慰等人在取得銀行貸款後，另行製作假租約，將原本僅480間房的宿舍虛增為600間已出租，再以修繕名義向銀行申請紓困專案貸款，成功核撥2096萬5千元。檢察官陳雅詩指揮調查局台北市調查處偵辦，認定整起案件從和解金、售屋交易到貸款申請，皆屬精心規劃的詐欺手法。周方慰被依詐害銀行、背信及業務侵占等罪提起公訴，檢方建請法院量處有期徒刑5年。璽美公司實際負責人林柏傑等4人亦遭起訴；鈞言公司負責人蘇哲彥目前滯留國外未歸，已遭發布通緝。值得注意的是，周方慰過去曾對外形塑自己具律師身分，並在2019年因妨害家庭罪判刑定讞後聲請解釋憲法，大法官於2020年宣告《刑法》第239條通姦、相姦罪違憲，周方慰為13件聲請案之一。然而事後卻被查出不具律師資格卻承攬訴訟業務，甚至涉以裸照恐嚇前女友，遭合併判處1年徒刑、得易科罰金。如今再陷詐貸風暴，昔日「釋憲推手」光環已然褪色。