民航局今（24）日表示，今年春節期間離島平均每日載運1.8萬人次，較去年增加9%，由於受天候影響，候補旅客較多，經民航局即時協調加班機及軍機支援，整體疏運平穩順暢。交通部民用航空局表示，今年春節期間國內航線整體提供運能較去年增加8%，連假期間共飛航3007架次，疏運近20萬人次，平均每日載運1.8萬人次，較去年增加9%，其中，以2月18日及2月22日單日約2.1萬人次運量為假期最高峰。春節前已掌握天氣狀況，並做好橫向聯繫，請航空公司備妥預備運能、協調航港局備援船及國防部預備軍機運能。民航局說，農曆年前於2月15、16日馬祖地區受天候因素影響多數航班取消時，立即啟動疏運機制，宣導旅客改搭船班，並協調航空公司及國防部，並於2月17日增開加班機2架次及軍機支援1架次，協助旅客順利返鄉。民航局指出，2月20日後部分未事先訂妥機票的旅客湧入機場，金門及澎湖往本島候補旅客增加，民航局再次啟動疏運機制，陸續於2月21日及22日協調航空公司增開加班機12架次及軍機支援7架次，加速疏運返回本島人潮。根據統計，疏運期間合計增開加班機14架次、啟動軍機支援8架次，提升離島往返本島疏運量能。