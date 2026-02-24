我是廣告 請繼續往下閱讀

永冠-KY近日爆發逾10億元公司債（CB）到期無法償還，儘管公司昨天召開重訊表示，已啟動三大措施支應及總資產遠高於總負債，但證交所公告變更交易方法打入全額交割股，受利空衝擊，今（24）日開盤即跳空跌停鎖死，低掛委賣單近9500張。永冠昨日召開重訊記者會表示，近年受全球經貿變局、國內能源政策調整，以及前期疫情引發連鎖反應等大環境因素影響，永冠-KY面臨短期營運資金緊縮，第四次無擔保轉換公司債（永冠四KY），未能如期按進度償付，因此與公司債持有人展開債務協商。同時宣布執行三大營運策略，以提升整體償債能力。證交所也依營業細則相關規定，將其上市有價證券列為變更交易方法；櫃買中心亦同步公告，永冠四KY自24日起改採分盤集合競價方式交易，每30分鐘撮合一次，且券商須先收足款券始得申報。依現行規定，若公司三個月內未能完成償債或與債權人達成和解協議，後續恐遭停止買賣；若停止買賣連續滿六個月仍未恢復交易，則將有終止上市風險。市場解讀，永冠-KY後續資金重整與債務協商進展，將成為能否解除交易限制的關鍵。針對債務違約壓力，永冠啟動三大應對策略：第一，從中國營運地調度資金，從2022年起已經把盈餘匯回累積10.68億元人民幣。第二，永冠與銀行跟政府單位溝通，2024年第三季和往來銀行討論還款方案；2025第3季則跟產發署、中小及新創企業署等聯繫，確保過渡期資金無虞。第三，永冠同步尋求外部出資，接洽外部投資人，雖然因為作業時間有限，導致投資方未能及時完成盡職調查與審查程序，目前還未取得融資許可。