47歲「時尚媽咪」Melody（殷悅，本名劉恭顯）日前被多名網友爆料是「服務業殺手」，本人私下態度高傲、頤指氣使，甚至有人說「每次上班都祈禱今天別遇到她」。針對奧客標籤，Melody繼月初發文道歉，近日又再度公開露面表示歉意，「可能我共情能力不夠好」，強調接受一切批判，絕對會反省、調整。
得知批評震驚又衝擊 Melody：躺在地上兩天
Melody在Podcast節目〈Melody姐妹悄悄話〉中提及前一陣子的奧客風波，她說得知自己在大眾眼中的形象是如此惡劣，當下感受很震驚、衝擊，形容心情如同滑雪時遇到雪崩一般，「你們沒有看過我（事發）那兩天我是躺在地上起不來。」
檢討是否共情能力不好 將來一定會悔改、調整
對此，Melody檢討自己是否共情能力不夠好，導致別人誤會，如今已經學到一們功課，承諾未來會更謹言慎行、小心翼翼，「謝謝大家震撼的機會教育，我全部都領悟到了！我會緩改！我會調整！我會反省！」
私下個性急躁、講話快 別人誤會卻不自知
Melody解釋，她平常愛笑、很愛翻白眼，但不是真的在耍脾氣，雖然自己身為藝人，但在私人生活裡就是走路小碎步、頭髮很亂、個性又急、講話很快的老媽子，可能順手推一把朋友、翻個白眼，外人看來就是個性不好，「所以這個我要調整，可能因為有的時候我不知道」，答應大家自己之後一定會試著改變。
而Melody舉例，有一次她搭長途飛機發燒，整個人快暈倒，有空服人員過來問她晚餐要吃什麼，她可能不舒服到很不耐煩、眼睛都睜不開，沒辦法回答，「因為我也不想去麻煩人家，跟對方說我發燒了、你不要跟我講話之類，這樣也很奇怪，但是也許別人的感受不會好、你能控制自己的情緒，我這不是藉口，因為我全部接受。」
資料來源：Melody姐妹悄悄話YouTube
