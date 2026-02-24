我是廣告 請繼續往下閱讀

交通部先前因應汽車運輸業缺工，因此「有條件」放寬大型車職業駕駛人年齡，從65歲放寬到68歲，但是只能在上午6點到晚上6點行駛。超時者，會依照「道路交通管理處罰條例」開罰6,000元以上12,000元以下罰鍰，但交通部擬調整規定，並改處1,800元以上3,600元以下罰鍰。原先高齡駕駛人除非另有申請夜間行駛時段外，僅限於日間時段（上午6時至下午6時）行駛；逾時駕車者，依道路交通管理處罰條例第21條第1項第9款「其他未依駕駛執照之持照條件規定駕車」處6,000元以上12,000元以下罰鍰，並且把駕車時段限制列為「持照條件」交通部13日預告修正「道路交通安全規則」草案，因為考量職業駕駛人在工作條件限制以外，應仍具有普通駕駛執照的資格，為兼顧處罰衡平性，修正第61條之1，預告期30天；預計5月上路。本次公布草案，明確律定汽車運輸業所屬逾65歲大型車職業駕駛人逾規定的日間時段駕車者，視為領有普通駕駛執照，改依本第22條第1項第1款「領有普通駕駛執照，駕駛營業汽車營業。」處1,800元以上3,600元以下罰鍰。