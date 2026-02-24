我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院新會期開議，民進黨立法院黨團幹部改選備受矚目，民進黨團今（24）上午召開黨團大會，經推舉後，由新系立委蔡其昌擔任民進黨團總召，「萬年總召」柯建銘正式退位。對此，蔡其昌表示，謝謝柯總召，願意站在傳承、世代接班概念底下成全他，這是一個重擔，未來民進黨黨團會團結合作、一起努力。蔡其昌年前登記角逐民進黨團總召，對決「萬年總召」柯建銘。黨團大會上午召開會議，進行改選黨團幹部事宜，不過，會中最終並未動用投票權，而是採取推舉方式，由蔡其昌擔任總召，蔡其昌隨後也宣布，新任幹事長為莊瑞雄、書記長為范雲。據了解，會議氣氛融洽，在新任幹部出爐後，黨團成員大喊「柯建銘加油！」「蔡其昌加油！」「民進黨加油！台灣加油」等語。蔡其昌會後受訪時表示，謝謝柯總召，願意站在傳承、世代接班概念底下成全他，這是一個重擔，未來民進黨黨團會團結合作、一起努力，若遇到重大的挑戰、疑難雜症，「柯總召是我們最好的顧問」；蔡說，他跟柯總召於公與私，感情都很好，他私下會多請益柯。對於新會期新期許，蔡其昌說，總召就是服務大家、把大家意見做整合，對外代表民進黨黨團，他還是要強調，黨團是每一位成員的，每一位成員的意見、對政策的主張，會充分與黨團成員溝通。蔡其昌提到，民進黨是執政黨，要與行政部門之間，維持最好的溝通跟互動，建立起行政、立法之間的溝通、默契跟做事情方法。蔡其昌說，希望接下來朝野之間的互動，能更加理性、更和諧，大家多釋出一點善意，多溝通、多互相了解立場，共同為台灣、為台灣百姓著想。▲蔡其昌擔任新總召，與柯建銘相擁。（圖／民進黨團提供）