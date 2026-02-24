美國最高法院20日裁定美國總統川普（Donald Trump）先前依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵的全球關稅違法，但川普馬上又找到「B計畫」，依據1974年《貿易法》第122條加徵15％全球關稅，且傳出「C計畫」也箭在弦上，正在研擬依據1962年《貿易擴張法》第232條款，對特定產業加徵關稅。不過，川普政府新推出的關稅措施預計同樣將受到後續法律挑戰，各國該如何「接招」隨時可能被推翻的關稅，不免陷入混亂。對此，韓國國會「對美投資特別委員會」於今（24）日舉行公聽會，會中對於立法速度、是否成立「韓美戰略投資公司」展開激辯，受邀出席的專家學者也看法不一，意見分歧。
根據《韓聯社》報導，專家們在公聽會上針對立法時程以及是否設立「韓美戰略投資公司」發表了多樣看法，西江大學國際大學院教授許允（音譯）表示，「為了消除企業在關稅問題上的不確定性與風險，《對美投資特別法》應儘速在國會通過。此外，也有必要制定後續配套法律，以保護與對美投資掛鉤的相關產業」。
另一方面，大邱大學經濟金融系教授金良姬（音譯）則持保留態度，「在64％美國選民反對關稅的情況下，至少在美國期中選舉前，美方無法隨意提高關稅。我們應重新思考，現在盲目衝刺對美投資是否合適」。金良姬進一步指出，國會不應在此時批准「對美投資備忘錄」，「若將其提升至條約等級並經國會批准，未來一旦形勢變化，將難以迅速應對」。
關於是否應設立「韓美戰略投資公司」，專家也各執一詞。
仁荷大學國際貿易系教授鄭仁教（音譯）表示，「中長期而言有必要成立專責機構，但短期內可先在『韓國投資公社（KIC）』下設立『對美投資戰略中心』，招攬約50名產業與實務投資專家便可運作」。
法國巴黎銀行（BNP Paribas）代表徐恩鐘（音譯）則認為，「應成立專業機構來負責與政府、金融當局、企業及基金法人協調政策。參考海外案例，設立獨立專業投資機構才能使溝通、執行與籌資更加順暢」。
不僅專家看法分歧，韓國朝野兩黨在會中也爆發口角，執政的共同民主黨想要同時推進「司法改革三法」的議程，但在野的國民力量黨表達反對，認為應該專注在對美投資議題上，強調在「對美投資特別委員會」完成任務前討論其他議題，是從根本上動搖了特別委員會的核心宗旨。報導指出朝野兩黨不僅針對實際內容交鋒，從議程安排上就已經展開心理戰。
