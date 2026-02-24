台灣天氣潮濕，如果浴室沒有開窗或抽風機等，很容易累積水垢、發霉，有網友在PTT表示，前一陣子搬進小坪數套房，唯一缺點就是浴室沒有抽風機，也沒有窗戶能通風，洗完澡拿電風扇狂吹還是很潮濕，角落已經有異味和水垢，想詢問有沒有解決方法。對此，內行人紛紛建議可用「刮刀」把水刮除，超有效，讓原PO笑說刮刀是「客家除濕機」嗎。
浴室沒窗、抽風機 狂吹電風扇還是濕
原PO在PTT發文表示，前陣子搬進小坪數套房，住起來大部分都很不錯，唯一的缺點大概就是浴室沒有抽風機，也沒有窗戶可以通風，她洗完澡之後，都有拿電風扇狂吹浴室內部，還是非常潮濕，角落也開始出現很多水垢和異味，想問有沒有什麼辦法可以處理浴室潮濕。
許多網友紛紛建議，可使用除濕機解決濕氣，「真的只能除濕機」、「可以用除濕機，電風扇不會把水氣搞掉，只是蒸發到空氣裡而已，水漬的話可以用去漬粉加熱水刷，蠻容易就可以清掉的！」、「沒有對外窗那一定要買除濕機」。
內行推薦刮刀超方便 譚敦慈建議先沖冷水再刮
也有很多內行網友建議，使用刮刀很方便，既便宜效果又好，「刮水+擦乾+熱風+除濕，大概1小時就乾了」、「刮刀就差不多 ，洗完澡花一分鐘弄弄就好」、「刮刀、套房開除濕」、「刮水+門打開」、「洗完澡後立刻把地板水拖乾」、「洗完澡要拿平板拖把全部擦乾，包括牆面和地板，習慣了其實很快」、「刮刀+1，很快啦」，看到許多人推薦刮刀，原PO也笑說「刮刀是客家除濕機嗎哈哈哈」。
無毒教母譚敦慈表示，黴菌喜歡溫暖潮濕的環境，建議洗完熱水澡之後，可以先用冷水沖洗牆壁，讓牆壁的溫度降下來，再用刮刀把水刮乾，接著打開抽風機，或是在浴室乾區放除濕機，讓洗澡的水氣快速散去，保持浴室通風和空氣流動，有助於抑制黴菌生長。如果家中的浴室已經有黴菌滋生，可以拿廚房紙巾沾漂白水，濕敷在黴菌上，黴菌就會變得很好清理，譚敦慈也提醒，使用漂白水的時候，要記得打開窗戶通風，而且絕對不可以跟酸性的東西一起用，可能會對呼吸道造成傷害。
