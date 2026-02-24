我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國正式將人形機器人供應鏈納入東部經濟走廊（EEC）的發展藍圖。泰國投資促進委員會（BOI）於2月23日宣布，已通過5家中國企業的投資申請，將在泰國境內設廠生產人形機器人的結構件、關節及傳動系統等核心組件。官方定調這類高階產品首度在中國境外形成生產據點，首期投資總額超過100億泰銖（約新台幣101.2億元），象徵泰國精密製造能力的重大躍升。根據BOI祕書長納立的說明，這批投資案聚焦於高精度金屬部件與運動控制系統，預計將聘用超過1千名高技能人才，並帶動每年逾450億泰銖（約新台幣455.6億元）的在地採購額。這波布局協助泰國既有的精密加工優勢，進一步對接高端機器人與自動化產業聚落。在具體分工上，杭州新劍機電傳動與貝特科技鎖定傳動核心的行星滾柱絲槓，廠址落腳春武里；三花智控與拓普集團則主攻關節運動控制裝置及致動器，分別在春武里與北柳設廠；旭升集團則於羅勇專攻輕量化機體結構件，共同建構出人形機器人的物理架構。這條新興供應鏈的客戶端具有明確的戰略指向，相關零組件主要供應特斯拉（Tesla）的人形機器人計畫，並擴及蘋果、華為等科技大廠。由於三花智控與拓普集團在泰國已具備汽車高科技零件的投資背景，人形機器人供應鏈正順著電動車與精密加工的既有網絡進行延伸。這種產業慣性的轉化，降低了進入新賽道的門檻，也強化了泰國在精密零組件市場的競爭力。人形機器人市場的高成長預期是推動各國爭奪賽道的主因。ABI Research預估2030年市場規模將達65億美元（約新台幣2044億元），高盛研究更上修2035年總可及市場規模至380億美元（約新台幣1.195兆元）。產業界普遍預期未來幾年將迎來技術成熟與量產的關鍵拐點，誰能提早穩固產能與良率，便能在放量階段奪得市場話語權。對泰國而言，這波投資是EEC產業升級的關鍵一步，透過導入人形機器人零組件量產，不僅為下一個高附加價值製造階段預先鋪路，也成功將泰國推向區域競爭中更靠近技術核心的位置。