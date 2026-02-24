我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「限量蠟筆小新布偶掛飾痛包組」當筆加價購249元／款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「限量蠟筆小新大臉造型直傘」加價購399元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「限量蠟筆小新氣氛燈充電風扇」加價購899元；「限量蠟筆小新桌上靜音時鐘」加價購349元；「限量蠟筆小新布偶觸控小夜燈」加價購699元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量蠟筆小新復古造型稅率計算機」加價購499元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量蠟筆小新造型拍拍燈，加價購699元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量蠟筆小新滑鼠墊，加價購235元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量IMPACT蠟筆小新伸縮票卡零錢包，加價購199元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11日本OSAMU GOODS精品集點，啤酒杯2入組，加價購980元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11日本OSAMU GOODS精品集點，棒球系列Tshirt，加價購1180元；棒球造型收納環保袋，加價購550元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「TAMASHII SPOT TAIPEI Gallery Showcase」將於2月27日至3月8日於台北地下街隆重登場。（圖／官方提供）

過完春節迎接開工開學，7-11推出超實用獨家週邊，自3月4日起全店精品集點活動陸續推出「蠟筆小新睡衣派對」、人氣插畫家「OSAMU」集點活動，辦公桌、居家妝點或開學配件通通有，必買包括蠟筆小新立體滑鼠墊、小新氣氛燈充電風扇、蠟筆小新飲料提袋，最低只要149元起，陪大家一起快樂上班上學。：門市快閃購2026年3月4日15:00起至2026年3月15日 23：59止。單筆消費不限金額報會員手機直接買；集點卡預購，2026年3月16日下午3點起至5月5日 23：59止，會員集滿6點可加價購1款。7-11全店自3月4日起起推出「蠟筆小新睡衣派對精品集點活動」，集結逾81款商品，推出包含包袋、配件、居家用品、娃娃、3C等5大類別結構。包含時下最流行的4款「限量蠟筆小新布偶掛飾痛包組」當筆加價購249元／款；若要趁著天氣轉熱前外宿露營、踏青，不可或缺超實用配件「限量蠟筆小新大臉造型直傘」加價購399元、「限量蠟筆小新蛹型睡袋」1099元。「限量蠟筆小新氣氛燈充電風扇」加價購899元、「限量蠟筆小新五開式摺疊收納箱桌」加價購599元，整組收藏讓氛圍感更加倍。為辦公室增添新用品，則是必須擁有「限量蠟筆小新造型公仔茶几」加價購3499元、「限量蠟筆小新桌上收納鐵櫃附鏡」加價購399元、「限量蠟筆小新復古造型稅率計算機」加價購499元。還有「限量蠟筆小新QQ滑鼠墊」加價購288元，可妝點辦公空間，實用收納鐵櫃裝進各種零散小配件，立體的屁屁QQ滑鼠墊還原卡通造型，使用起來讓日常生活更多樂趣。7-11更掌握棒球商機，自3月5日起同時攜手日本人氣被譽為可愛始祖的插畫家原田治合作，推出棒球系列經典周邊，包含「棒球系列Tshirt」加價購1180元、「棒球造型收納環保袋」加價購550元、「啤酒杯2入組」加價購980元，還有「壓克力鑰匙圈」加價購195元，以Jack、Jill兩個人氣角色為主呈現活力青春的氛圍。此外，為迎接「TAMASHII SPOT TAIPEI～BANDAI SPIRITS收藏玩具特設空間」三週年，台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部主辦的「TAMASHII SPOT TAIPEI Gallery Showcase」將於2月27日至3月8日在台北地下街第12廣場與TAMASHII SPOT TAIPEI～BANDAI SPIRITS收藏玩具台北特設展示空間盛大登場。本次展出內容集結日本萬代SPIRITS收藏玩具事業部TAMASHII NATIONS旗下眾多品牌商品，包含《航海王》、《七龍珠》、《機動戰士鋼彈》、《假面騎士》、《排球少年》、《咒術迴戰》等多部人氣作品將於展區亮相，擁有熱血收藏魂的粉絲們可得把握假期前往朝聖。