一段關於「被忽略」的短影音，讓語言差距、觀光期待與網路公審交織成一場輿論風暴。外國女遊客Farah在TikTok表示，她在泰國向當地人提問卻未獲回應，並呼籲應正視語言溝通問題。影片曝光後引發泰國網友與國際旅客熱議，討論焦點由個人遭遇延伸至觀光禮儀與深層的文化落差。Farah於2月21日發布影片，強調自己對泰國的喜愛，但對部分當地人採取「未回應」的處理方式感到困惑。她主張即便存在語言障礙，仍可透過翻譯工具協助溝通。雖然影片未明確標示具體地點，但畫面出現的Freedom Beach與Patong字樣，使外界推測事件發生於普吉島。部分泰國網友指出，在非核心觀光場域，英語溝通能力有限屬於現實常態，沉默往往源於對外語的不熟悉而非刻意冷落。也有評論提醒，翻譯應用程式的溝通責任應由雙方共同承擔，並要求Farah提供更完整的對話情境說明，以利公正判斷。根據2025年EF英語能力指數，泰國英語能力評比在亞洲排名偏後。雖然主要觀光設施具備基本英語普及度，但在街邊小店或一般交通場景，溝通落差依然顯著。觀光部門持續推動語言培訓與服務提升，反映出官方對國際旅客需求的高度關注。Farah在後續影片提及搭乘雙條車時與司機發生車資爭執，金額涉及500泰銖（約新台幣元506.6），並指控司機態度欠佳。這類糾紛在普吉島的議價制環境下並不罕見，部分網友建議旅客應事前確認價格，或在發生肢體衝突疑慮時報警處理，以維護自身權益。泰國2026年初入境旅客已突破400萬人次，政府將服務品質與安全性列為年度重點。在高度數位化的環境下，單一旅客的負面經驗往往具備強大的擴散力，成為輿論檢視觀光環境的切入點。當語言差距與服務期待產生碰撞，網路平台加速了情緒傳播，使討論趨於極端。如何在尊重在地現實與提升國際接待能力之間取得平衡，成為泰國觀光發展必須持續面對的課題。