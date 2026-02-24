我是廣告 請繼續往下閱讀

一段男童臨終前的指認畫面，使印尼西爪哇蘇加武眉（Sukabumi）的一宗兒少死亡案迅速升溫。一名12歲男童因全身多處燒燙傷送醫不治，家屬指控繼母涉嫌施暴並強迫其飲用滾水。目前警方已約談多名關係人，法醫檢體也已送往雅加達化驗，男童父親堅決要求進一步驗屍以還原真相。根據印尼媒體報導，男童於2月19日送醫，當日下午宣告不治。院方初步檢查確認，男童手臂、腿部、背部及口鼻周圍存在大面積灼傷，且併發肺部腫脹。醫療端目前對確切死因持保留態度，強調最終結論需仰賴法醫鑑定與檢驗結果。案件引發輿論高度關注，家屬提供的影像紀錄顯示，當被追問傷勢來源時，男童以手勢指向繼母並呼喊「媽咪」，更提到曾被迫喝下熱水。相關影像在網路擴散後，引發社會對保護兒少安全的強烈訴求，也使檢警的偵辦進度成為焦點。男童父親受訪指出，事發時他正在外工作，返家後發現孩子傷勢危急。他回顧約一年前便曾出現疑似受虐跡象並報警處理，面對如今的憾事，他選擇透過司法驗屍與深入化驗，尋求科學證據來釐清責任歸屬。繼母對此全面否認指控，表示未曾對男童潑灑或強迫飲用熱水。警方目前已傳喚家屬及醫護人員協助說明，調查程序持續推進。法醫已完成初步相驗，並採集心臟與肺部檢體送往雅加達進一步化驗。報導引述法醫說法，雖然外觀傷勢明顯，但仍需等待完整病理報告，才能判定是否涉及致命性暴力。在印尼法律規範下，對兒童施加暴力屬嚴格禁止行為。執法單位通常援引《兒童保護法》第76C條與第80條作為訴訟依據，並依受害程度加重刑責，若造成死亡則面臨更高刑度與罰金。這起案件的後續，將考驗警方將影像紀錄、相關證詞與醫療數據轉化為法庭採信證據鏈的能力。對家屬而言，驗屍程序標誌著尋求司法公正的最後防線；對社會整體而言，兒少受虐常隱匿於家庭空間的嚴峻現實。通報與介入機制的反應速度，直接決定了受害個體的生命存續。