民進黨立委蔡其昌日前宣布登記參選總召，挑戰「萬年總召」柯建銘引發熱議，兩人昨日當面協調未果，預期「柯昌之爭」今（24）日在立法院黨團會議上演，也讓黨內擔憂若投票產生總召有如火車對撞，據悉在黨團會議上，柯建銘表示以後就拜託蔡其昌並說「不用投票了」，有黨團成員不解，柯建銘還補充說「我就說這麼明白了」，意思要交棒蔡其昌，大家才一致拍手鼓掌，同時語重心長稱未來會越來越辛苦，更展現風度向蔡其昌說「若有需要隨時找我」。對此黨團成員也坦言鬆口氣，兩人都是立院同事，若投票選總召真的是傷感情，所幸過程很圓滿，大家都展現風度。