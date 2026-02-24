我是廣告 請繼續往下閱讀

上櫃連鎖美妝通路龍頭寶雅（5904）公布去年財報創歷史新高，股息25.5元，殖利率更破5%，激勵今（24）日股價強勢表態，盤中一來到498元，上漲逾8%。寶雅去年第四季獲利創下單季歷史新高，EPS達8.98元，帶動全年賺近三個股本，EPS達29.54元。寶雅去年度合併營收為253.2億元，較去年同期成長7.2%；毛利率為45.2%。截至去年12月底為止，全國共有470間寶雅，展望今年，寶雅維持每年展店50家目標，法人預期，在營收溫和成長下，今年獲利可再創新高，賺逾三個股本。除了獲利創新高，寶雅董事會亦決議配發每股現金股利25.5元，高過去年的23.1元及2023年的24元股利，改寫歷史最高紀錄。以昨日收盤價458元來計算，殖利率達到5.5%。此外，公司也規畫辦理股票分割，將原本每股面額10元調整為1元，降低買入門檻，期提升股票流動性，全案將於5月19日股東常會通過即執行變更申請。