新北市一名男子阿強（化名），竟對自家堂嬸慧慧（化名）下手，誘騙其進入臥室後性侵得逞。慧慧長年受聘於阿強家族擔任幫傭，平日照顧孩子、料理家務，兩家往來密切、情誼深厚，卻沒想到信任的屋簷下最後卻成為揮之不去的噩夢現場。這起案件歷經10年審理、兩度判決逆轉，最終改判阿強有期徒刑2年6月定讞。判決理由不僅聚焦DNA鑑定等科學證據，也對性侵被害人的創傷反應與「理想受害者」迷思提出說明。根據判決書記載，104年1月11日下午，慧慧準備前往阿強父母家送物時，看見阿強住處大門未關，其長子獨自在客廳看電視。阿強主動現身，表示有物品需取，要求慧慧進屋協助。慧慧未起疑心，隨其進入主臥室更衣室，未料阿強突以體格優勢壓制，無視慧慧掙扎與辱罵，強行性侵得逞，將體液留於慧慧臉部與口部。案發後，慧慧一度因顧及兩家情誼與經濟來源而選擇隱忍。她以更衣室衛生紙擦拭臉部後，進入廁所清洗，並強忍情緒完成當日工作。隔日丈夫來電察覺異狀，經追問下才得知真相，慧慧隨後報警，並交付擦拭體液的衛生紙團作為證物。阿強全程否認犯行，辯稱僅與慧慧短暫接觸，並指對方因金錢糾紛心生不滿，持其紓壓後的衛生紙擦臉及塗抹內褲栽贓。一審依強制性交罪判處阿強有期徒刑3年10月；二審改判無罪，理由包括被害人案發後反應冷靜、下體未驗出精液等。然而更二審重新檢視鑑定報告，發現慧慧提供的衛生紙團同時驗出阿強精液與其唾液成分；其案發時所穿內褲褲底亦檢出阿強DNA。法院指出，慧慧與丈夫長期分隔兩地，且內褲未清洗，上述客觀科學證據足以推翻「未接觸」說詞。法院並審酌慧慧事後罹患創傷後壓力症候群（PTSD），即便時隔多年，於法庭陳述時仍出現發抖、耳鳴、摀耳拒聽辯護等反應。判決強調，性侵被害人並無固定行為模式，不能以事後未立即報警或持續工作推論虛構。考量本案繫屬法院逾8年，符合《刑事妥速審判法》減刑規定，最終撤銷無罪判決，改判阿強有期徒刑2年6月定讞。