小巨蛋萬人送別 見證黃金世代最後傳奇

3月和平館最後身影 引退系列活動全面開跑

第一階段：SBL綠色奇蹟（2003－2009）

第二階段：CBA旅外巔峰（2009－2019）

第三階段：PLG 王朝隊魂（2019－2026）

類別 關鍵數據 / 獎項 說明 生涯總得分 破10000分 橫跨SBL、CBA、PLG、ABL累積之紀錄 總冠軍數 5座 SBL (2007, 2008)、PLG (2021, 2022, 2023) 個人MVP 3座 SBL 年度 MVP (1)、SBL 總冠軍賽 MVP (2) 國際賽殊榮 亞洲最佳5人 2013年菲律賓亞錦賽 特殊成就 人氣王五連霸 PLG 歷史至今唯一

台灣籃壇史上最偉大的傳奇球星之一、「野獸」林志傑，職業生涯正式進入謝幕倒數。臺北富邦勇士球團今（24）日舉行盛大記者會，正式揭曉「野獸引退賽」引退活動內容、紀念商品及售票資訊。林志傑確定將於4月11日、12日移師臺北小巨蛋，在萬人見證下進行盛大的退休儀式。林志傑引退主視覺以黑金配色作為主色調，象徵歷練後的重量與榮耀，也代表「野獸」最終型態來自永不放棄的意志力與傳承。三道時間光束串起「狂」、「升」、「魂」三個球員時期，呈現他從台啤時期的狂放衝擊，到CBA廣廈與中華隊時期的全面提升與進化，再到回台後加盟臺北富邦勇士，成為球隊靈魂與精神領袖的完整軌跡。林志傑以行動寫下屬於台灣籃球的傳奇篇章。主視覺及相關周邊也結合林志傑個人LOGO延伸，LOGO以野獸之眼為主要概念，象徵智慧、光明與真理。林志傑在籃球場上的一舉一動總是能透過眼神展露出他的態度，流動的線條勾勒出志傑於球場上大膽狂放且具破壞力的球風，筆畫上將姓氏縮寫「L」與經典背號12融入其中，再延伸出代表野獸野性的鬃毛。主題字「THE BEAST」象徵永不退場的野獸精神。林志傑以無畏拼戰的態度與關鍵時刻挺身而出的表現，定義台灣籃球的黃金世代。「野獸」不只是稱號，更是一種逼近極限、永不退縮的意志傳承，也讓他成為球迷心中無可取代的GOAT。引退賽勇士推出多款紀念商品，包含紀念服飾、球衣、籃球、公仔、抱枕、勳章等。引退紀念球衣整體以黑金配色為主調，黑色象徵歷經淬鍊的沉穩底蘊，金色代表巔峰榮耀，如同志傑場下內斂、場上卻光芒萬丈的身影。設計細節融入林志傑專屬個人LOGO與「12 for 12」概念，將12號精神與球紋線條延伸。前胸字體以潑墨筆觸呈現，並堆疊其生涯效力過台啤、廣廈、富邦與中華隊之代表色，象徵不同階段的歷程匯聚成完整傳奇；側邊五座冠軍元素致敬其籃球信念。這件球衣不僅是紀念，更是一個世代共同的榮耀致敬。商品預購將於2月25日中午12:00開放。林志傑引退賽將於4月11日、4月12日在台北小巨蛋登場。4月11日賽後將舉辦「THANK YOU 12」演唱會，透過音樂與舞台演出，為屬於林志傑與球迷的告別週末揭開序幕，營造充滿回憶與感動的氛圍。4月12日賽後則舉行「12 FOR 12」林志傑引退儀式，以「傳奇永存」為主題，結合小男孩樂團現場演唱致敬曲、影像回顧與致敬橋段等環節，向為台灣籃球奉獻多年的林志傑致上最高敬意，讓所有球迷共同見證「野獸」的榮耀時刻，為其職業生涯寫下隆重最終章。本次引退賽單張票價自800元至7,012元不等。除三樓票價為800元及900元外，多款套票皆以「12」為尾數，象徵林志傑的經典背號。全區：THE BEAST紀念T、引退主視覺海報二樓A區（1612元）、二樓B區（1412元）：加贈紀念造型手燈（球衣款）指定區域（15人包廂、VIPA排、VIPB排、VIPC排及D排、一樓籃筐後、伸縮座椅A區、伸縮座椅B區）：加贈志傑紀念造型公仔（經典款）與紀念造型手燈（球衣款）全區：林志傑紀念背號T、引退紀念證書二樓A區、B區：加贈紀念造型手燈（口號款）指定區域：加贈志傑紀念造型公仔（引退款）與紀念造型手燈（口號款）3月2日：勇士部分季票球迷優先購票3月3日：勇士其他季票球迷優先購票3月4日：全面開放一般球迷購票身為台灣籃壇的時代英雄，影響無數後輩，也為台灣籃球寫下濃墨重彩的一頁。為向這位傳奇球星光榮引退致敬，臺北富邦勇士特別跨界攜手小男孩樂團推出全新單曲《THANK YOU BEAST》，以音樂向「野獸」致上最高敬意。《THANK YOU BEAST》以「感謝」與「傳承」為創作主軸，透過抒情搖滾曲風，唱出林志傑一路走來的堅持與榮耀，也象徵野獸精神將持續在球場上延續。歌曲將於引退週現場呈現，讓感動不只停留在回憶，更化為全場共同見證的榮耀時刻。除引退賽事外，身為台籃GOAT，林志傑將成為台籃史上首位舉辦個人特展的球員。紀念特展將於5月30日至6月22日於松菸文創園區一號倉庫展出，透過影像、實體展出與數位互動，完整呈現林志傑多年來於球場內外的重要時刻，也能透過展覽深入了解林志傑多年來鮮少對外公開的奮鬥歷程與職業精神。勇士球團此次特別選定可容納1萬5千名觀眾的臺北小巨蛋，作為林志傑告別籃壇的舞台。兩天的引退賽不僅象徵其生涯最終主場，也預計安排致敬儀式與系列行銷活動，規模堪稱台灣籃壇史上之最。從SBL時期的瘋狂得分王，到CBA浙江廣廈的靈魂人物，再到返台後率領富邦勇士完成PLG三連霸，林志傑生涯至今累積5座總冠軍、無數個人獎項。2024年總冠軍賽受傷導致左手腕骨折，外界一度擔心林志傑的生涯會提前劃下句點。然而，歷經 7 個月的艱難復健，他在今年1月3日奇蹟復出，開賽便連續投進兩記三分球。林志傑坦言，高齡復健的過程「更辛苦、更艱難」，但他始終抱持著平常心：「只要還是球員，就是專注在場上的表現，在能力範圍內為球隊貢獻。」目前擔任勇士助教的成力煥表示，林志傑的復出戰是他執教生涯最深刻的一幕：「傑哥當年是我打球的目標，43 歲還能有如此表現，這就是野獸的精神。」近日重磅回歸勇士的洋將「德州傳奇」辛特力（Michael Singletary），今日也現身記者會。作為三連霸時期的重要隊友，辛特力感性地說：「志傑不僅是偉大的球員，更是一個極致的競爭者。雖然覺得他還能再戰幾年，但能陪他走完這個退休階段，對我來說意義非凡。」除了4月的小巨蛋引退賽，球團也預告3月12、14、15日於和平籃球館的主場賽事，將是球迷最後在「勇士主場」近距離感受野獸氣場的機會。隨著退休進入倒數，林志傑在先前受訪時坦言隨著時間流逝，心情確實愈發深刻，但他強調：「到了球場還是會努力呈現好的狀態。現在的心情就是享受每一秒、更專注在場上。」4月11日、12日，臺北小巨蛋的燈光將為林志傑亮起，這不只是兩場籃球賽，而是一個世代的終章，更是台灣籃球迷共同的記憶謝幕。2003年： SBL元年，林志傑單手暴扣「灌倒籃架」震撼全台，成為職業生涯第一個經典瞬間。2004－2005年： 連續兩屆獲得SBL得分王（場均 24.5 分、22.8 分）。2007年： 榮獲年度 MVP，並率領台灣啤酒奪得隊史首冠，開啟「綠色王朝」。2007－2008年： 連續兩年獲選為總冠軍賽 MVP（FMVP）。2009年： 加盟浙江廣廈，成為首位成功挑戰CBA的SBL球星，並效力長達10年。2011年： 單場轟下43分（9記三分球），刷新個人CBA生涯得分紀錄。2013年（國際賽）： 亞錦賽率領中華隊擊敗中國隊挺進四強，入選當屆「亞洲最佳五人」，確立其亞洲頂尖小前鋒地位。2019年： 以廣廈隊史得分王身分舉辦告別儀式，全場高喊「林志傑」，正式結束旅外生涯。2019年： 返台加盟臺北富邦勇士，帶領球隊進軍ABL與後來的PLG職籃。2021－2023年： 率領勇士締造PLG三連霸。2021－2025年： 恐怖的吸票魅力，達成 「年度人氣王」五連霸紀錄。2026年 1月： 克服左手腕骨折重傷，睽違227天後復出，首戰連進兩顆三分球宣告回歸。