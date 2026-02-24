我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今（24）日中午12時37分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，最大震度4級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（24）日中午12時37分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地震是2025年12月27日宜蘭外海7.0強震的「餘震」，由於深度較深，地表搖晃程度有縮小，大台北地區則是因為盆地、高樓效應，地震當下搖晃感受較為明顯。吳健富指出，去年12月27日，宜蘭外海曾發生規模7.0強震，深度達72.8公里，一直到今年2月，該區域其實一直都有餘震發生，只是因為深度較深，體感很不明顯，直到今天再次出現規模5.6餘震，深度也來到66.8公里。吳健富說明，宜蘭外海這塊過去地震有2種類型，一種比較深、一種比較淺，比較深的是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的「隱沒帶」活動，比較淺的則是「沖繩海槽擴張」導致，兩者都有規模7以上地震的潛力。吳健富強調，一個規模7.0的強震，餘震不可能在短時間就結束，預估未來仍持續會有規模3、規模4左右的餘震出現；此外，由於今天的地震震央更靠近台灣陸地，加上大台北高樓多、盆地地形，成為震度體感被放大主要原因。