索托坦言，目前在國家聯盟（National League）奪獎的最大障礙正是洛杉磯道奇隊的二刀流球星大谷翔平（Shohei Ohtani），但他強調自己已做好準備，「大谷最好保持水準，因為我要追上來了。」

索托認為，雖然大谷翔平的二刀流貢獻是巨大優勢，但他將致力於在打擊、跑壘與守備各個面向尋求突破，以挑戰大谷的壟斷地位。

MLB超級球星胡安·索托（Juan Soto）在春訓基地接受採訪時，展現了對新球季的高度野心。即便年僅27歲的索托已被公認擁有MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）準名人堂等級的實力，但在其輝煌職業生涯中，始終欠缺一座「年度最有價值球員（MVP）」獎座。自從大谷翔平兩年前轉戰國家聯盟後，已經連續兩年蟬聯MVP寶座，而索托在過去兩季分別於美國聯盟與國家聯盟的票選中均僅獲得第三名。索托生涯最高排名是在2021年獲得第二名，當時他輸給了布萊斯·哈波（Bryce Harper）。索托與大谷翔平都簽下保障至2033年的長期合約，兩人未來十載將在國聯盟展開激烈的MVP爭奪戰。為了在MVP票選中獲得青睞，索托近年積極強化被視為弱項的跑壘。去年球季他繳出驚人的43支全壘打與38次盜壘成功，並共同領跑國聯盜壘榜。去年索托雖然擁有聯盟第一的保送次數與上壘率，並繳出.921的整體攻擊指數（OPS），但他仍自認在所有進攻環節都有進步空間。除了個人的職業成就，索托渴望奪下MVP的另一大動力來自於家鄉。他希望能成為自2009年普荷斯以來，首位獲得該獎項的多明尼加籍球員。索托感性地表示，這份榮譽不僅對他個人意義重大，對整個多明尼加共和國更是莫大的激勵，「能看到島上再出現一位MVP球員將是非常酷的事。」目前索托正效力於紐約大都會隊，他希望能帶領球隊在國家聯盟脫穎而出，並在與大谷翔平的正面交鋒中取得領先，為自己的職業生涯補上這塊最重要的拼圖