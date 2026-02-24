我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌卸任立委後，隨即高調成立競選總部，近來更是積極到地方掃街拜票，不過他昨（23）日接受網路節目專訪時，竟脫口說了句「不排除加入李四川的團隊」，此話一出，立刻引發政壇譁然。對此，政治評論員吳靜怡質疑，難道民眾黨從新北、宜蘭、嘉義一路都是打假球？吳靜怡表示，柯文哲幹嘛拿不會選到底的黃國昌，砸自己民眾黨的腳？新北一開局馬上先自宮？選舉才剛要開始，民眾黨主帥一句「不排除加入李四川」，把整個戰局最重要的「承諾」自己先打穿，讓民眾黨想經營地方組織的決心崩落，難道民眾黨從新北、宜蘭、嘉義一路都是打假球？吳靜怡指出，柯文哲想把黃國昌當成民眾黨的槓桿，沒想到，黃國昌很急著先把自己槓桿折斷！還順手幫民眾黨貼上「選假的、談真的」標籤。對於民眾黨基層內部來說，如果黃國昌都可能不選到底，派系人馬下去卡位，是在卡什麼？「黃國昌的戰術是把民眾黨歸隊給國民黨，白只是藍的外掛！」吳靜怡直言，鄭麗文和黃國昌要簽下的「政黨合作協議」就如同藍白要台灣人跟北京簽的「和平協議」一樣；民眾黨在沒有實質交換條件下單向讓利，先把民眾黨新北戰場賣掉了，再連同宜蘭、嘉義都能搭配上，小草、小蔥跟著黃國昌衝，沒想到，最後他轉身加入對方團隊，那小草、小蔥算什麼？吳靜怡狠酸，同床異夢的兩顆太陽？柯文哲想繼續吃同情票，黃國昌不斷吸仇恨值！據傳黃國昌搭乘的車子「四度差點被砸」，司機必須說「我只是跑車的，不是民眾黨的人」才能確保沒事，當黃國昌不斷把被嗆說成「民進黨操作」時，怎麼不想想，如果是操作，為什麼柯文哲沒被嗆？而柯文哲也從為自己喊冤的口吻轉變成質疑司法到底出了什麼問題，繼續裝可憐。吳靜怡提到，正常的政黨經營，常常是透過「市長戰」把能見度與議題拉滿，去換議員席次、換議會黨團、換市政參與，柯文哲恐怕沒想到，自己找來的黃國昌，讓市長選戰退場、議員人才被吸納、民眾黨被削弱，真不虧是超速仔！