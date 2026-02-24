我是廣告 請繼續往下閱讀

▲機械業方面，台灣輸美是「15%的臨時關稅+1.5%的MFN」，合計16.5%的關稅，也較日本的16.1%、韓國的15%高。（圖／經濟部提供）

▲工具機產業原本有可能在ART降至15%，與日本、韓國相同，但在新關稅情況，台灣面臨的是「15%的臨時關稅+4%的MFN」，合計19%關稅，相較與美國簽定貿易協定，日本、韓國的17.6%、15%存在差異。（圖／經濟部提供）

美國最高等法院20日裁示相關法源違憲，美國總統川普隨即用《1974年貿易法》第122條對全球課徵150天的臨時關稅，稅率為15%疊加最惠國待遇（MFN）。經濟部今（24）日分析，相較「台美對等貿易協定」（ART）與日韓取得相同立足點，最新稅率讓台灣工具機、機械業較日韓高。台灣與美國13日簽署ART，讓台灣爭取到15%不疊加關稅、獲232關稅最優惠待遇，並爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅。豈料美國最高等法院在20日就裁示川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅違憲，ART相關內容包含關稅及豁免失所附麗。川普政府也隨即引用《1974年貿易法》第122條對全球課徵關稅，原先喊說要課徵10%，後續又加碼到15%；該關稅為期150天，後續必須國會同意才可以延長。這15%臨時關稅與ART對等關稅的15%關稅最大差異，就是存在MFN稅率，也讓台灣與其他競爭國家產生差異。據經濟部及智庫分析，台灣原本在ART稅率再加上豁免產品，關稅降至12.33%，產值可望成長0.003%至0.012% ，GDP成長0%~+0.005%。但如今在122條款的臨時關稅下，各產業狀況較原本ART更加嚴峻。舉例像是工具機業原本有可能在ART降至15%，與日本、韓國相同，但在新關稅情況，台灣面臨的是「15%的臨時關稅+4%的MFN」，合計19%關稅，相較與美國簽定貿易協定，日本、韓國的17.6%、15%存在差異。而在機械業方面，台灣輸美是「15%的臨時關稅+1.5%的MFN」，合計16.5%的關稅，也較日本的16.1%、韓國的15%高。但經濟部表示，台灣也並非所有產業都因為新關稅處於弱勢。像是新關稅下台灣水五金關稅來到17.6%，與越南稅率相同，但比中國的42.6%低。台灣塑橡膠製品19.6%，低於中國為44.6%，但高於墨西哥15%。對於是否可能會提升產業補貼，經濟部長龔明鑫今日在行政院表示，目前四大措施460億會持續進行，產業面對競爭對手可能會有所差異，經濟部會做適度調整，了解產業界需要什麼協助，也呼籲今年年度預算有針對中小企業的100億元預算，如果可以盡速通過對於企業幫助會更大。