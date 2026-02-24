我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今天出席海基會在台中舉辦的台商春節活動，強調從蔡英文到他，民進黨政府10年來都希望兩岸維持現狀，自己上任時提出「堅定捍衛國家安全，以及維持台海穩定、印太和平」，其中關鍵就是希望維持現狀，兩岸共同敵人是天災地變傳染病，共同目標增進兩岸人民福祉，希望透過交流合作，讓兩岸朝和平共榮的方向走。海基會的「2026大陸台商春節活動」今年移師台中市舉行，賴清德今（24）日中午出席致詞時不免提到國防科技產業，強調國防特別預算不只是保家衛國的預算，也是推動台灣產業升級轉型非常重要的經濟面向。賴清德接著說「從蔡英文總統到我，我們兩個民進黨政府都希望兩岸能維持現狀」。他指出蔡英文剛上任時特別提出承諾，對中國善意不變、承諾不變，但不會在壓力下屈服，也不會走對抗的回頭路。蔡在第二任提出民主、對話、和平、對等4大原則，充分表達台灣希望能與中國「和好相處」。他上任時也是一樣，堅定捍衛國家安全、維持台海穩定以及印太和平，「那其中一個很關鍵的，就是希望能夠維持現狀」。賴清德並指他擔任台南市長時，2013年曾搭直航班機到香港，並接受香港的媒體採訪，當時就提出「希望台灣跟大陸能夠經由交流取代圍堵、對話取代對抗，兩岸和平發展」。2014年到上海復旦大學訪問，也提到希望兩岸能夠經由交流對話，取得瞭解、理解、諒解、和解，促進兩岸和平發展。賴清德說，自己上任總統後，不只一次公開聲明，兩岸共同敵人就是天災地變傳染病，共同目標就是增進兩岸人民的福祉，希望兩岸交流合作，朝向和平共榮的方向走。