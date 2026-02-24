根據中央氣象署地震測報中心資料，今（24）日12:37宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，深度66.8公里，屬於淺層地震，觀測到最大震度為4級在宜蘭縣南澳。台灣地震監視Youtube頻道上，同時在線3.3萬人嚇到，不少台北人直呼「被震了一下」、「晃一下超大」，急忙報平安，卻也感嘆：「地牛開工了」。
根據中央氣象署地震測報中心測報資料，震度4級地區為宜蘭縣，震度3級地區為花蓮縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、新竹市、苗栗縣，震度2級地區為南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市，震度1級地區為基隆市、台東縣。
半個台灣有感，不少人受到驚嚇，湧入台灣地震監視Youtube頻道，同時在線3.3萬人嚇到，直呼「被震了一下」、「晃一下超大」，有網友表示：「宜蘭剛剛只有一下 但那一下超大 像在車子裡甩尾」。
台北、板橋人都吶喊「好搖」，連桃園人沒收到警報也說有感，大家急忙報線上平安，也有人感嘆：「地牛開工了」。
資料來源：中央氣象署、台灣地震監視Youtube
