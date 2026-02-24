我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葛仲珊緊急返美原因曝光，原來是她的媽媽摔傷導致骨折。（圖／翻攝自葛仲珊臉書）

母親摔傷動刀 孝女葛仲珊返美陪伴到底

▲葛仲珊過去因罹患「壓力型憂鬱症」，導致狀態起伏不定。（圖／翻攝自臉書@Miss Ko 葛仲珊）

主動向合作夥伴致歉 盼外界理解

睽違樂壇多年的「嘻哈皇后」Miss Ko（葛仲珊）今年終於推出全新實體專輯《soul.food 靈食》，距離上一張作品已相隔9年，她特別以創意麥片盒造型打造專輯包裝，話題十足，也正式宣告重返樂壇。不料正值宣傳期、密集跑活動之際，葛仲珊卻在社群平台發文宣布將暫別台灣，直言：「對不起，我盡力了！」後並緊急返美，消息一出令粉絲錯愕。葛仲珊透露，母親近日在紐約不慎跌倒導致手部骨折，需要動手術與休養，她坦言得知消息當下心情低落，但因早已安排跨年演出與新專輯宣傳行程，只能先將工作完成。她提到，原本曾考慮立刻取消活動返美陪伴，但母親反而鼓勵她先把承諾履行，再回來照顧家人。儘管努力兼顧工作與家庭，葛仲珊坦承這段時間狀態並不理想：「我雖然盡力了，但注意力一直分散，情緒也不穩。」最終她仍選擇以家人為優先，決定回到紐約陪伴母親直至康復，她語氣沉重地表示：「這樣雖然會錯過一些機會和收入，但媽媽我只有一個。」字句間流露對家人的牽掛與不捨。由於臨時調整行程勢必影響部分活動與合作，葛仲珊也主動向相關夥伴致歉，希望大家理解這並非草率決定，而是經過深思熟慮後的選擇，她強調自己十分感謝一路支持她的歌迷與團隊，也承諾在母親狀況穩定後，會儘快回覆訊息並安排後續工作。消息曝光後，不少粉絲湧入留言表示支持，認為家人健康遠比宣傳重要：「先顧好媽媽」、「等妳回來再見面都可以」，葛仲珊在沉寂9年後終於發片，卻因家庭因素暫時按下暫停鍵，讓人更加看見她身為嘻哈皇后的另一面，外界也關注她何時能重返台灣，延續《soul.food 靈食》的宣傳與演出行程。