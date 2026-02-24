蘋果2026年首場發表會日前已經正式發出邀請函，預計會在台灣時間3月4日舉辦，傳聞會有平價版的iPhone 17e但升級A19晶片、MagSafe無線充電與自研數據機晶片，功能逼近主流旗艦，但依舊維持單鏡頭，售價也維持在599美元起，台灣售價可能也會在21900元。整理目前網路傳聞關於iPhone 17e的重點一次看。
iPhone 17e 設計
iPhone 17e應該會延續上一代iPhone 16e經典外型，機身維持 6.1吋，背面同樣採用單鏡頭後置相機，並提供經典的黑白配色選擇。
iPhone 17e 螢幕
iPhone 17e螢幕更新率，沒有達到120Hz ProMotion，預計採用與前代相同的顯示器面板，更新率將限制在60Hz，受限於OLED面板需達到1尼特亮度的硬體要求，因此iPhone 17e可能不會有常亮顯示功能，且HDR與亮度表現也會略遜於旗艦系列。
iPhone 17e 動態島
有傳聞指出 iPhone 17e 可能會淘汰瀏海螢幕，改用藥丸狀的「動態島」設計。這能容納 TrueDepth 與前置相機系統，不僅佔用的螢幕面積更小，不過目前各方消息不一，仍有部分傳言認為 iPhone 17e 會繼續使用瀏海螢幕。
iPhone 17e 晶片
iPhone 17e最大誘因會是換上與標準版iPhone 17 相同的 A19 晶片，效能比前代 A18 提升了 5% 到 10%。有了A19 晶片配備了升級的顯示引擎、影像訊號處理器與神經網路引擎，GPU核心還整合了神經網路加速器，可大幅提升本地 AI 模型的運作效能。但為了與旗艦機區隔，蘋果可能會在 iPhone 17e 上使用降頻版或縮減 GPU 核心數的 A19 晶片，且記憶體預計將維持在 8GB。
iPhone 17e 相機
相機預計將維持4800 萬像素廣角主鏡頭，正面則繼續使用 1200 萬像素前置鏡頭，目前沒有跡象會加入全新的實體相機控制按鈕。
iPhone 17e MagSafe
前代 iPhone 16e 取消了MagSafe，iPhone 17e預計會回歸，在 MagSafe 的支援下，iPhone 17e 的無線充電功率可望從7.5W，大幅提升至至少 15W。
iPhone 17e 數據機
iPhone 17e 將採用蘋果自研 C1X 數據機。這款數據機比前代 iPhone 16e 所使用的 C1 數據機速度更快、也更有效率，速度翻倍且更省電，有望加入 N1 晶片，藉此提升連線速度與效率。
iPhone 17e 售價
預計 iPhone 17e 的價格不會調漲，將維持與 iPhone 16e 相同的定價，起售價為 599 美元，台灣價格為21900元起。
iPhone 17e 開賣日
預計iPhone 17e會在3月4日蘋果舉辦的特別體驗活動中發表，有機會再一週內上市開賣。
資料來源：蘋果
