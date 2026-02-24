我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立法院黨團今（24）日召開黨團會議，在黨團成員推舉下，由蔡其昌擔任新任民進黨團總召。由於欲爭取連任的「萬年總召」柯建銘昨天先行進行協商未過，今天卻出現轉折，引起外界好奇。對此，新任書記長范雲表示，這是柯總召的非常有高度的決定，她一直很相信，柯總召在關鍵的時刻，會協助民進黨團一起繼續前進。蔡其昌年前登記角逐民進黨團總召，對決「萬年總召」柯建銘。柯建銘昨邀集蔡其昌等人先行進行協商，但當時雙方未取得共識，均表達有意願參選。黨團大會上午召開會議，進行改選黨團幹部事宜，未料，會中最終並未動用投票權，而是採取推舉方式，由蔡其昌擔任總召，蔡其昌隨後也宣布，新任幹事長為莊瑞雄、書記長為范雲。對此，范雲轉述柯建銘說法，未來議程有任何的問題，都能隨時打電話給柯總召，並表達願意協助蔡其昌，讓在場的大家都非常感動。她說，以總召對民進黨團的貢獻、對台灣國會的民主運作貢獻，非常感謝柯建銘在這個關鍵的時刻，願意促成世代的交替。范雲說，她作為書記長，經驗還有很多不足，也謝謝總召表達說，「我隨時有不懂的地方，都可以打電話給他」，她想，這就是民進黨民主政治跟世代傳承，在國內外情勢都非常艱鉅的時刻，民進黨的「51戰隊」一定會團結，協助行政團隊跟賴總統帶領台灣，走向更成功、更明亮的一條道路。由於原先協商未果，如今柯建銘卻出現轉折，范雲說，這是柯總召非常有高度的決定，她一直很相信，柯總召在關鍵的時刻，會協助民進黨團一起繼續前進，台灣非常需要共同的團結跟智慧，而柯總召一直都是民進黨團在智慧跟民主運作的一個領導者，有這麼多年的經驗，柯希望能夠在未來的兩年任期，能協助民進黨做好世代傳承。范雲提到，蔡其昌總召非常有經驗，是多屆的立委，在職棒的帶領上，也讓大家看到其領導跟協調的能力，她非常高興民進黨團今天能有一個圓滿的結果。「51戰隊會在台灣關鍵時刻，守住我們的民主！」。范雲喊話說，希望相關的議程，及重要的國防預算，藍白能夠以國家為重，儘速通過。對於有評論稱這是「賴神鬥老柯2.0」，范雲則稱，大家都誤解了。