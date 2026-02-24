我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立法院黨團今（24）日原要不記名投票總召人選，未料「萬年總召」柯建銘直接表示，不用投票了！以後就拜託蔡其昌，獲黨團一致鼓掌，柯建銘也正式交棒。對此，黨團幹事長鍾佳濱感謝表示，民主不是只有對抗，更是在法律與條文的細節中，透過不斷的折衷與協商，尋求國家利益的最大公約數，而柯總召是真正的時代巨人，用他的政治生涯，守護了議事廳內的和平與進步。擔任黨團總召達25年的柯建銘今正式交棒，鍾佳濱感性發文表示，作為立法院第11屆第4會期的黨團幹事長，每一項法案、每一次協商的背後，都是無數價值的拉扯與對意志力的極限考驗。風雨之中，最感佩的是始終站在第一線，為台灣民主引航的靈魂人物：總召柯建銘。鍾佳濱說，如果說台灣的民主是一條漫長且曲折的河流，那麼老柯總召就是那座始終屹立不搖的燈塔；在立法院打拼超過30年，他不僅是民進黨兩次少數執政時，在立法院最核心的承擔者，更是台灣國會轉型最重要的見證者與推手。鍾佳濱提到，回首過往，台灣國會曾經歷過激烈的肢體衝突，正是因為有柯總召的政治智慧與韌性，才讓台灣的國會能夠從「放催淚瓦斯的國會」，逐步轉型為「能坐下來協商的議場」。民主不是只有對抗，更是在法律與條文的細節中，透過不斷的折衷與協商，尋求國家利益的最大公約數。柯總召是真正的時代巨人，用他的政治生涯，守護了議事廳內的和平與進步。