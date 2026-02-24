高雄壽山動物園今（24）日表示，園內的明星白老虎「昭海」已於2月 22 日以 19 歲高齡（約相當於人類 90 歲）安詳辭世，優雅走完生命最後一程。這位守護壽山超過 14 年的虎爺爺，自 2011 年入園以來，始終是遊客心目中的人氣焦點，其離去不僅令園方深感萬分不捨，也讓許多高雄市民、遊客湧入獻上祝福不捨道別。
白虎「昭海」高齡19歲圓滿離世！陪伴高雄14年謝幕
壽山動物園今（24）日在臉書粉專發文表示，深受大家喜愛的白老虎「昭海」，在保育員與專業醫療團隊的悉心照護下，以19歲的高壽圓滿謝幕，「自2011年來到高雄，昭海已陪伴市民超過14個年頭，感謝牠在生命教育領域貢獻的珍貴意義。」昭海因高齡導致體態消瘦，曾讓部分遊客誤解，但其實體態變化是高齡動物自然的生理現象。
壽山動物園補充，2006年出生的昭海，從2019年13歲時就面臨慢性腎臟病挑戰，在獸醫與保育員的密切監測下，透過多樣化飲食與水分引導，成功減緩生理機能退化的衝擊，在患病期間仍維持了良好的生活品質，「在最熟悉的環境與保育員陪伴下，昭海於2月22日安詳離世。感謝昭海多年來的陪伴，你在展場自由進出的雄風，將永遠銘刻在所有喜愛你的民眾心中。昭海，永別了。」
高雄觀光局長高閔琳也表示，「昭海」與「阿里」的離世皆為自然高齡因素所致，並無其他外在影響。她指出，園區場域目前較適合大型草食動物，未來將持續評估引進其他適齡動物的可能性，以延續壽山動物園的生態教育及觀賞價值。
資料來源：壽山動物園
