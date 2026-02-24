我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊立微在《英國達人秀》中超精彩演出，不僅現場觀眾及評審都驚呼，連記者在螢幕前看完都起雞皮疙瘩。（圖／翻攝自楊立微臉書）

倒立雙腿滾火缸 火焰環繞驚險萬分

▲楊立微的精彩演出背後，是長達20年不斷的努力。（圖／翻攝自楊立微臉書）

評審起立致敬 國際舞台再添台灣之光

▲楊立微透過自己精湛的演出，用自己的方式讓世界認識台灣。（圖／翻攝自楊立微臉書）

來自台灣的特技表演者楊立微，近日登上英國知名選秀節目《英國達人秀》舞台，以超高難度倒立火焰特技震撼全場，該節目多年來捧紅無數素人，是全球表演者夢想挑戰的殿堂。楊立微遠赴英國黑潭（Blackpool）試鏡，一開場便成為焦點，5分鐘倒立用雙腿滾火缸的演出，讓現場評審與觀眾全數起立鼓掌，掌聲如雷。影片曝光後，不少網友紛紛直喊：「台灣之光！」影片中，楊立微在演出過程上半身平躺長椅，僅以雙腿操控道具，先是滾動燃燒中的火缸，隨後再挑戰將點燃的方桌托舉、旋轉，她雙手持火扇，雙腿同時控制桌體翻轉，桌腳火焰熊熊燃燒，畫面極具張力，而多重火焰交織的場景讓評審席頻頻驚呼，幾度緊張到掩嘴凝視，最後她也介紹在旁協助的男子是她的丈夫，夫妻默契互動讓現場氣氛瞬間柔和，也為驚險演出增添溫度。楊立微事後在社群發文分享心境，坦言這段舞台背後，是長達20年的練習與自我要求，為了確保平衡與穩定，她常在訓練中一躺就是2、3小時，直到手腳冰冷刺痛、四肢逐漸麻木，仍反覆修正動作細節，這份近乎苛刻的自律，只為在關鍵時刻零失誤完成表演，她形容站上世界舞台不只是表演，更是對自己長年努力的回應。身為台灣藝術家，楊立微表示自己始終渴望突破極限、精進技藝，希望讓世界看見台灣創作者的實力與堅持，她在貼文中寫下願望，期盼無論未來40歲或99歲，都能持續站上舞台，把笑容與能量傳遞給觀眾，也感謝台灣粉絲一路支持，讓她帶著家鄉的力量遠征國際。《英國達人秀》第19季首播便迎來這段高難度火焰特技演出，不僅成功抓住觀眾目光，也讓外界對後續賽程充滿期待，楊立微以雙腿駕馭火焰的表現，讓台灣再度在國際舞台發光，接下來能否挺進更高輪次早已不是粉絲們真正在意的點，而是楊立微的刻苦精神，能夠藉由節目讓世界更加認識台灣。