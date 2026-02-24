我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體族群又飆漲了！旺宏今（24）日開盤就不斷走高，早盤就攻上漲停板，鎖死在113.5元，也創下歷史新高，昨日旺宏雖遭外資賣超33890張，但今日股價仍強勢鎖漲停，而力積電也狂飆，午盤衝漲停鎖在73.7元，也同樣創新高，成交量更高達33萬張，堪稱人氣王。力積電盤中強攻，成交量急遽放大，躍居人氣王；旺宏率先鎖住漲停，帶動記憶體族群氣勢。兩檔個股分別代表「籌碼回流」與「漲價動能」雙主軸，成為多頭指標。並帶動華邦電強漲逾6%，南亞科也一度站上300元大關。而外資23日也大舉買超力積電61502張，買盤力道明顯，市場解讀為提前布局其AI記憶體合作題材與國際技術結盟效益。相較之下，旺宏雖遭外資賣超33,890張，呈現「漲多調節」態勢，但股價仍強勢鎖漲停，顯示短線資金承接力道不弱。從基本面來看，力積電近年積極轉型，除深化與英特爾、軟銀集團合作布局下世代AI記憶體外，也透過海外技術授權強化輕資產模式，市場期待其由成熟製程代工廠升級為AI供應鏈整合角色，為評價帶來重估空間。旺宏則受惠記憶體報價走揚與庫存去化效益，股價自去年底約40元起漲，至今漲幅已超過183%，均線呈多頭排列，量能維持高檔。不過，由於與季線乖離擴大，短線震盪風險升溫，若量能轉弱，須留意反壓是否增強。