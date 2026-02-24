我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國職棒於23日宣布一項震撼彈，韓華鷹隊成功留住陣中25歲的核心內野手盧施煥，雙方簽下11年總額高達307億韓元（約合新台幣6.68億元）的超大型合約。這項紀錄打破了KBO歷史最長年限與最大規模的續約紀錄，引發韓日職棒界高度關注。根據韓媒《體育朝鮮》報導，韓國球界過去從未出現過超過10年、總額突破200億韓元的鉅約。此份合約被形容為「破天荒的條件」，令業界深感震驚。此外，合約中附帶一項特別條款，允許盧施煥在2026年賽季結束後，透過入札制度（Posting System）挑戰美國職棒大聯盟，但海外發展對象僅限於MLB。盧施煥於2019年在一軍出道，去年球季出賽144場，繳出32支全壘打、101分打點及打擊率.260的優異數據。截至目前，他在KBO生涯累積出賽830場，擁有124支全壘打與490分打點。由於他原定於本賽季結束後取得自由球員資格，球團選擇搶先出手，以韓職史上最強續約留住這名看板球星。目前他已入選第6屆世界棒球經典賽韓國代表隊，預計將擔任打線中心支柱。《體育朝鮮》指出，韓華鷹此次的大動作將完全重塑KBO的市場勢力圖。未來如2024年達成「30-30」紀錄的金倒永，以及在對陣侍日本強化賽中表現亮眼的安賢民等年輕大咖球員，在洽談合約時都極可能將盧施煥的條件視為新基準。這份天價合約不僅是對盧施煥實力的肯定，更象徵韓職正式進入大合約競爭的新紀元。