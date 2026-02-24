我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院新會期今（24）日開議，國民黨立委傅崐萁隨即出糗，站在質詢台上的他，洋洋灑灑坦言「不是不願意跟美國合作，而是不接受黑箱作業」後直接點名行政院副院長鄭麗君出來備詢。不過，傅崐萁似乎對法條不夠熟稔，立法院長韓國瑜隨即拿出《憲法》增修條文告訴他，只有院長請假時才由副院長代答，現場氣氛尷尬，網友看到這一幕也直呼：「想讓鄭麗君難堪，結果秒被打臉！」傅崐萁今質詢時直言：「我們不是不跟美國合作，而是不能制度不明，在不透明情況下合作；不是反對軍購，而是反對缺乏監督，反對不完整、不公開、不穩定的黑箱作業。」接著，傅崐萁更點名鄭麗君：「首先請負責談判的鄭麗君副院長，請上台。」然而，傅崐萁似乎沒有搞清楚法條，現場空氣凝結了約10秒後，韓國瑜起身回應傅崐萁表示：「委員您好，依照《憲法》增修條文規定，只有院長請假未能列席，才能由副院長上台答詢。」傅崐萁隨即看向韓國瑜說：「但過去（她）都有上台啊！」不過，韓國瑜講完隨即關掉麥克風，不打算爭論，傅崐萁也才說：「好，那請卓院長上台。」針對此事件，政論粉專《Mr.柯學先生》也轉發該片段，並狠酸：「這一幕太好笑！傅崐萁想讓鄭麗君難堪，結果秒被韓國瑜打臉！」底下大批網友也紛紛表示：「這種咖也想質詢鄭副院長」、「這種人怎麼當立委?」、「還要當總召丟臉啊？」、「滿想看鄭麗君電傅崐萁的，鄭麗君外柔內剛，又是談判專家」、「自己沒有內容還想噹別人」、「韓國瑜有在怕美簽是不是？」等。