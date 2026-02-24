我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭5.6地震 釋放0.125顆原子彈能量

▲今（24）日中午12時37分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，最大震度4級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

花蓮顯著有感地震消失 專家喊不對勁

▲截至2026年2月24日，目前花蓮已經連續63天沒有出現顯著有感地震。（圖／郭鎧紋提供）

▲2024年、2025年，花蓮地區已經釋放非常多的地震能量。（圖／郭鎧紋提供）

今（24）日中午12時37分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，成為2026年編號第14號顯著有感地震，對此地震專家郭鎧紋表示，，已改寫花蓮當年最晚發生首震的紀錄，未來需要多加留意。今天宜蘭縣近海地震被歸列為2025年12月27日規模7.0強震的餘震，郭鎧紋指出，地震原因是菲律賓海板塊向西北隱沒到歐亞大陸板塊導致，提到地震異常之處，郭鎧紋說明，2000年至2025年共26年間，有13年編號1號的顯著有感地震發生在花蓮，花蓮最晚被編號的顯著有感地震則是13號，不此外，郭鎧紋提及，；回顧0403規模7.1地震前，花蓮也曾出現70天無顯著有感地震的情況，長期的平靜期往往伴隨著能量累積。不過郭鎧紋強調，，面對地震議題，長期資料可以理性分析，但台灣民眾務必保持居安思危的心態。氣象署地震測報中心主任吳健富則回應，台灣2026年目前為止的14個顯著有感地震，確實都不在花蓮地區，或多或少讓人感覺「很多平常沒地震的地方好像都在地震」，不過換個角度來看，