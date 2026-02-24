我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨中配立委李貞秀陷入國籍爭議，李貞秀2月13日跑到陸委會前開記者會，出示除去中國大陸戶籍證明，並遞交放棄中國國籍授權書。不過，陸委會副主委梁文傑今（24）日仍指出，李貞秀的除籍證明格式與其他中配繳交的不同，陸委會還是認定她在去年3月才申請除籍，陸委會對李貞秀的就職條件還是有疑慮。對此，李貞秀今日立法院院會在梁文傑答詢時，舉「霸凌」紙條抗議，要求尊重中華民國憲法，遭到立法院長韓國瑜制止。立院今日邀請行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並備質詢。輪到民進黨立委陳培瑜質詢時狀況不斷，先是宜蘭發生芮氏規模5.6淺層地震，立院議場內手機地震細胞簡訊聲大響，立法院長韓國瑜先是請內政部長劉世芳先離席，去處理地震後續狀況。陳培瑜接著質疑李貞秀具有中配身份，進入立院擔任立委可以參加秘密會議、調閱機密資料，恐有國安疑慮，陸委會主委邱垂正赴台中參加海基會「2026大陸臺商春節活動」，由副主委梁文傑代為出席院會，梁文傑答覆時表示，兩個部分有疑義，登記參選立委時還兼具中國大陸戶籍，同時有兩個身分，從陸委會角度來看，李貞秀並不符合兩岸人民關係條例的入籍10年後有參選資格，當時有雙重身分並不具備參選資格；即便這部份解決還有國籍法問題，就職前必須申請放棄原來國籍、就職一年內必須辦理完成，李貞秀女士立委資格確實有疑義。梁文傑說，他們並不懷疑任何一位中配對於台灣的忠誠，但是主觀上的忠誠度與客觀的法律義務衝突，在這時候不能陷人於不義，因為中國不管是國安法或者是情報工作法，都有要求中國公民配合情報工作的義務。此時，在議場內旁聽的李貞秀突然在議事日程紙張上寫上「請尊重中華民國憲法」抗議，陳培瑜見狀立刻要求議事人員暫停時間，指「有人在議場內干擾質詢，破壞議場秩序」，主席韓國瑜立即要求時間暫停，維持秩序。隨後李貞秀將紙張交給議場外的助理，留在場內旁聽。李貞秀會後受訪表示，她只有一句話講，就是卓榮泰講的，對中華民國憲法的唯一忠誠是全體國民，尤其是所有公職人員最基本的國家信仰。請問今天所有的公職人員，大家是不是對中華民國憲法宣誓，是不是遵守中華民國憲法？如果遵守中華民國憲法，今天沒有任何爭議。謝謝。李貞秀說，因為蔡英文總統如此，陳水扁總統如此，馬英九總統如此，希望賴總統不要變成民進黨的總統，希望他好好地做全民總統，做中華民國的總統，就請大家遵守中華民國的憲法。李貞秀強調，陳培瑜及卓榮泰在立法院議場中不稱呼「委員」，而是直接叫我「李貞秀女士」，如此公然霸凌中華民國的立法委員，令人感到遺憾。「這不只是對我個人的不尊重，而是對人民選出的立法委員、對憲政體制的不尊重。」