民進黨2026布局逐漸浮上檯面，台北市長人選成為外界矚目焦點，據相關人士透露，針對首都這一戰，黨內已有高度共識，認為現任行政院副院長鄭麗君是「最理想人選」。不過，由於當前國際政經情勢仍充滿變數，包括美國關稅政策等敏感議題，牽動中央施政布局，相關規劃仍在評估「最佳時機」，尚未正式拍板，而鄭麗君本人被問及此議題的反應也隨之曝光。據了解，民進黨選對會內部曾就多種可能性進行討論，除了鄭麗君之外，也評估過由立委王世堅披掛上陣的可行性；至於外界近日頻頻點名的台北1011董事長賈永婕，則未被納入考量。黨內評估認為，首都市長選戰具有高度象徵意義，候選人不僅須具備政策論述能力，也必須兼顧整體選情與中央施政節奏，因此決策態度格外審慎。媒體今（24）日下午當面詢問鄭麗君，是否已被列入台北市長人選名單，問題還尚未完整拋出，她便加快腳步上車離去，並沒有正面作出回應。不過，從現場畫面可以看到，鄭麗君在聽到記者詢問的過程中，似乎露出一抹淺淺的微笑，引發外界更多聯想與揣測。另一方面，記者也向行政院長卓榮泰提問，是否會「放手」讓鄭麗君投入台北市長選戰？卓榮泰原本轉身面對鏡頭，隨即又迅速側頭回避問題，並且快步往座車的方向走去，同樣未作出回應。兩人對相關傳聞皆未鬆口，使得民進黨在台北市長的布局更添神祕色彩。