《雙囍》票房逼近3000萬！春節國片《雙囍》話題發燒中，片裡除了劉冠廷、余香凝與時間賽跑的2場婚禮大戰之外，楊貴媚飾演男方媽媽「白雁心」是為劇情關鍵人物之一，她先前透露拍攝《雙囍》期間重感冒，「每換一個鏡位，就要吃一次止咳藥」，甚至免疫力下降嚴重，因此得了皮蛇，最後忍痛硬撐拍完，激動喊：「真的很謝謝大家的包容！」
楊貴媚重病拍《雙囍》！1顆鏡位1顆止咳藥硬撐
楊貴媚於社群IG分享道拍攝《雙囍》過程，「那時候其實是重感冒在拍，每次要唱歌跟對戲都要一直忍住咳嗽，幾乎每換一個鏡位，就要吃一次止咳藥」，後來還因為工作忙碌致使免疫力下降，患上了皮蛇，又痛又癢，好在楊貴媚撐了過來，順利拍攝完成，「真的很謝謝大家的包容！」
楊貴媚於《雙囍》中飾演「白雁心」，事業有成、性格剛烈，與老公庹宗華不睦多年，台灣、香港分居2地，兒子劉冠廷自小時淪為「夾心餅乾」，直到了他人生大事，父母雙方仍然老死不相往來，劉冠廷為得滿足2人，決定於1天內、同一場地舉辦2場婚禮，楊貴媚也一直被瞞在鼓裡。
楊貴媚一心對劉冠廷「愛」，身為母親，不吝嗇給予最好、最體面的，卻疏忽了兒子內心真正所渴望「陪伴」，直到了母子雙方攤牌，當楊貴媚說：「你怎麼這樣破壞了我的婚禮？」劉冠廷痛哭崩潰：「妳這樣說會不會太過分了」，面容頓時錯愕、慚愧，矛盾且溫暖的姿態，入木三分。
🔺資料來源－
雙囍 Double Happiness、水花電影、楊貴媚IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
楊貴媚於社群IG分享道拍攝《雙囍》過程，「那時候其實是重感冒在拍，每次要唱歌跟對戲都要一直忍住咳嗽，幾乎每換一個鏡位，就要吃一次止咳藥」，後來還因為工作忙碌致使免疫力下降，患上了皮蛇，又痛又癢，好在楊貴媚撐了過來，順利拍攝完成，「真的很謝謝大家的包容！」
楊貴媚於《雙囍》中飾演「白雁心」，事業有成、性格剛烈，與老公庹宗華不睦多年，台灣、香港分居2地，兒子劉冠廷自小時淪為「夾心餅乾」，直到了他人生大事，父母雙方仍然老死不相往來，劉冠廷為得滿足2人，決定於1天內、同一場地舉辦2場婚禮，楊貴媚也一直被瞞在鼓裡。
🔺資料來源－
雙囍 Double Happiness、水花電影、楊貴媚IG