我是廣告 請繼續往下閱讀

▲改編已逝日本漫畫家鳥山明作品的台灣電影《七龍珠神龍傳說》，捧紅兩大明星陳子強（左）與謝金燕（右）。（圖／微博）

從武打演員到經典悟空 陳子強代表作再被翻出

對此陳子強透過經紀人向《NOWNEWS今日新聞》表示：「有關投訴人A小姐片面指述，與真實情形不符，屬於惡意抹黑，當事人已經委請律師提出權利主張，依法維護當事人權益，在法律程序進行期間，不便對外做任何回應，謝謝您的理解。」

▲謝金燕（左）剛出道就憑藉長腿美女形象，成為6、7年級生心目中的女神。（圖／翻攝自臉書）

謝金燕16歲出道 《新七龍珠》清純模樣成話題

出身歌仔戲世家明華園、現年50歲的陳子強，近日遭爆料捲入感情與金錢糾紛，據悉一名企業女總裁A小姐控訴，雙方交往期間女總裁為支持男友事業砸下約360萬元製作成本，不料2人後續關係生變，女方指控陳子強對她冷處理，令她錯愕不已，已委請律師準備提告。而陳子強與謝金燕合作的經典電影《新七龍珠》也被翻出，當年這部電影憑藉謝金燕的大長腿，讓她成為不少6、7年級生心目中的「長腿女神」。陳子強被爆出在與女總裁交往期間，提出將個人畫作結合文創商品、並以公益為名推廣販售的構想，分手後更改口稱未授權商品販售，要求全面下架。女總裁不甘感情錯付，選擇提告並公開此事，隨著爭議延燒，外界也重新關注陳子強過往演藝生涯，他曾活躍於武打電影與電視劇，1991年主演台灣真人電影《新七龍珠》，飾演孫悟空一角廣為人知，該片改編自七龍珠，當年在南投與泰國取景拍攝，成為不少影迷的童年回憶。與陳子強同片演出的，還有當年僅16、17歲的謝金燕，她在片中飾演「丫頭」一角，穿著紅色兩截式服裝，憑藉修長美腿與青春氣息留下深刻印象，戲中與資深演員黃仲裕飾演的龜仙人互動橋段，更成為影迷津津樂道的畫面，多年後她以電音天后之姿叱吒樂壇，昔日青澀模樣被網友翻出對比，直呼「完全沒變」。有趣的是，2021年疫情期間謝金燕曾在社群搞笑復刻當年造型，無論髮型、服裝或神情都神還原，讓粉絲驚嘆保養得宜，她當時自嘲：「疫情結束，我也變諧星了！」親民互動再次拉近與粉絲距離，近期隨著隨著陳子強登上新聞版面，台灣版《新七龍珠》也再度掀起討論熱度。