最強天公生慶典！桃園百年老廟發美金紅包

▲位於桃園市八德區的「霄裡玉元宮」擁有百年歷史，是桃園市歷史最悠久的天公廟，香火鼎盛。（圖／桃園天公廟霄裡玉元宮臉書）

▲位於桃園市八德區的「霄裡玉元宮」表示，農曆正月初九為天公玉皇上帝聖誕，今（24）日晚間23時15分（子時）將開廟門團拜祝壽。（圖／桃園天公廟霄裡玉元宮臉書）

桃園玉元宮天公生慶典活動行程表

▲桃園玉元宮天公生慶典活動行程表，從今晚開始的重頭戲發放1千份美金紅包，延續到明（25）日整天都有熱鬧活動。（圖／桃園天公廟霄裡玉元宮臉書）

農曆大年初九是玉皇上帝聖誕「天公生」，為慶祝這個重要日子，桃園「霄裡玉元宮」將於今（24）日深夜發放「1000份美金紅包」以及壽桃，明（25）日還有盛大慶典活動，歡迎民眾、信徒前往朝聖祈福。初九拜天公最佳時刻為凌晨子時，即初八（2月24日）晚間11時至初九（2月25日）凌晨1時。位於桃園市八德區的「霄裡玉元宮」表示，農曆正月初九為天公玉皇上帝聖誕，今（24）日晚間23時15分（子時）將開廟門團拜祝壽，明（25）日上午起，慶典活動從早上8點一路至晚間20點。上午8時至10時，由「大華國樂文創團」帶來慶讚表演，增添喜慶氛圍；上午10時30分，張善政 也將蒞臨現場參拜並發送福袋，與民眾一同祝壽，祈願2026年順遂安康。25日晚間20時將舉辦「擲筊天公爐主神」活動，20時20分則進行「擲筊壽宴供品」，開放現場排隊信眾爭取供品。廟方提醒，所有供品皆依現場排隊順序發放，鼓勵民眾踴躍參與，共度盛大的「天公生」慶典。開廟門團拜祝壽，現場發放1200顆鮮奶壽桃、（數量有限，發完為止）大華國樂文創團 慶讚表演【上午】10:30 ｜ 桃園市長 張善政 蒞臨參拜祈福、發放福袋【晚上】20:00 ｜ 擲筊天公爐主神【晚上】20:20 ｜ 擲筊壽宴供品（供品依到場排隊信眾順序發放）