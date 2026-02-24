台灣房屋集團根據聯徵中心2025年前三季數據，統計桃園市熱門交易路段，其中第一名竟然不是在桃園區、中壢區等，民眾熟悉的人口密集區，而是在「楊梅區金溪路」，該路段以293件交易量拿下冠軍，平均鑑估值1104萬元，同時也是熱門交易路段前十名中最親民路段！第二名是283件的「龜山區文桃路」，平均鑑估值在1250萬，「桃園區朝陽街」則以276件拿下第三名，平均鑑估值高達2382萬元。
楊梅區房價親民 土地成本低、新案更具競爭力
台灣房屋埔心直營店店長何淑媚表示，「楊梅區金溪路」奪下桃園市成交量冠軍，主要是新建案「月沐青」、「櫻花旭」、「宜誠阿麗拉」進入交屋階段，價格親民，總價介於850萬到1100萬之間的兩房或三房，符合新青安購屋需求。她指出，金溪路位處農業區與住宅區交界，早期建商取得土地成本較低，進而帶動新案價格更具競爭力，目前新建案單價約落在23到26萬元，對自住買方具高度吸引力。
何淑媚進一步說明，除了價格優勢之外，金溪路也具備良好的就業與交通支撐：周邊鄰近平鎮工業區、烏樹林工業區、龍潭科學園區等多個產業聚落，帶來穩定居住需求；車程約5分鐘即可上交流道銜接國道一號，通勤便利性加分，包含寶佳、宜誠、君邑等知名建商近年相繼進場布局，後續發展潛力仍值得關注。
桃園區朝陽街房價平均達2000萬 「價量皆高」核心地段
熱門路段前十名，不乏集中在龜山、蘆竹、八德和大園等中低單價區，而傳統房市熱區中壢，只有「松義路」「松勇路」兩路段、桃園區僅「朝陽街」一路段上榜，其中朝陽街平均鑑估值高達2382萬元，是本次熱門交易路段前十名中，唯一突破2000萬門檻的路段，呈現典型「價量皆高」的核心地段特徵。台灣房屋新埔藝文店店長凌嘉妍指出，朝陽街橫跨桃園車站站前商圈及小檜溪重劃區二大區域，具備商業機能成熟、生活便利，和交通節點集中的優勢。
凌嘉妍分析，舊城區核心具備土地稀缺特性，近年站前周邊都更、危老議題持續推進，帶動屋況更新與社區品質提升，使價格相對有支撐；另一方面，北側小檜溪重劃區則社區型供給量大、建案集中，而朝陽街正好處在兩者連動的受惠位置，主力多為電梯大樓，且以30到45 坪的坪數最受市場青睞，該區段目前呈現「中高總價自住換屋」為主的穩定結構，近期不少新建案大量交屋期，因此成為桃園年度熱門申貸路段。
資料來源：台灣房屋集團、聯徵中心
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
